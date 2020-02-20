Зеленский ветировал закон для торговцев сигаретами

Законопроект, известный больше как "маржа Холодова", устанавливает фиксированную маржу наценки для продавцов сигарет.

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон №1049 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование“. Об этом сообщает портал Верховной Рады.

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Как свидетельствует сайт парламента, в среду, 19 февраля, президент вернул закон со своими предложениями.

Отметим, скандал вокруг данного законопроекта, известного больше как “маржа Холодова“, начался в октябре 2019 года, когда на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в законопроект №1049 о едином счете для уплаты налогов и сборов была принята поправка, которая абсолютно не касается темы законопроекта, но устанавливает фиксированную маржу наценки для оптовых и розничных структур, осуществляющих продажу сигарет.

Как позже выяснили журналисты, поправка была принята в интересах заместителя главы упомянутого парламентского комитета Андрея Холодова, который косвенно контролирует обширную сеть розничной продажи сигарет. В декабре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производство в отношении Холодова по подозрению в превышении властных полномочий.

Напомним, Зеленский заявил, что зарплата в Украине должна вырасти до уровня Польши.

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