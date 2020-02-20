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Зеленский ветировал закон для торговцев сигаретами

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Законопроект, известный больше как "маржа Холодова", устанавливает фиксированную маржу наценки для продавцов сигарет.
Президент вернул закон со своими предложениями
Президент вернул закон со своими предложениями
Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон №1049 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование“. Об этом сообщает портал Верховной Рады.

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Как свидетельствует сайт парламента, в среду, 19 февраля, президент вернул закон со своими предложениями.

Отметим, скандал вокруг данного законопроекта, известного больше как “маржа Холодова“, начался в октябре 2019 года, когда на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в законопроект №1049 о едином счете для уплаты налогов и сборов была принята поправка, которая абсолютно не касается темы законопроекта, но устанавливает фиксированную маржу наценки для оптовых и розничных структур, осуществляющих продажу сигарет.

Как позже выяснили журналисты, поправка была принята в интересах заместителя главы упомянутого парламентского комитета Андрея Холодова, который косвенно контролирует обширную сеть розничной продажи сигарет. В декабре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производство в отношении Холодова по подозрению в превышении властных полномочий.

Напомним, Зеленский заявил, что зарплата в Украине должна вырасти до уровня Польши.

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Теги: налоги, законы, сигареты, законодавство, закон, законопроект, вето, Владимир Зеленский
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