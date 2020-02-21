Украинские военные пожаловались на банки за начисление процентов по кредитам

В НБУ поступило около 100 жалоб.

В НБУ за последние пять месяцев обратилось около 100 военнослужащих. Люди жалуются на начисление банками процентов и штрафов по кредитам в период военной службы. Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

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Жалобы поступили на 17 банков.

Стоит отметить, что банкам запрещено начислять проценты на кредиты военнослужащим. Также банк не должен выписывать штраф военному за несвоевременную оплату по кредиту, если он в это время находится на службе. Такая информация содержится в Законе Украины “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей” (пункт 15 статьи 14).

Стоит отметить, что кредит во время прохождения военной службы не замораживается.

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