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Украинские военные пожаловались на банки за начисление процентов по кредитам

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В НБУ поступило около 100 жалоб.
Военные жалуются на украинские банки
Военные жалуются на украинские банки
facebook.com/GeneralStaff.ua

В НБУ за последние пять месяцев обратилось около 100 военнослужащих. Люди жалуются на начисление банками процентов и штрафов по кредитам в период военной службы. Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

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Жалобы поступили на 17 банков.

Стоит отметить, что банкам запрещено начислять проценты на кредиты военнослужащим. Также банк не должен выписывать штраф военному за несвоевременную оплату по кредиту, если он в это время находится на службе. Такая информация содержится в Законе Украины “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей” (пункт 15 статьи 14).

Стоит отметить, что кредит во время прохождения военной службы не замораживается.

Напомним, Гончарук пообещал, что ипотеки в Украине станут более доступными.

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Теги: кредиты, кредиты для военных, НБУ
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