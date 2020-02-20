В 2019 году Украина закупала ядерное топливо у России и Швеции.

Украина будет переходить на собственное ядерное топливо. В 2019 году страна сократила расходы на закупку импортного топлива на 24,1% по сравнению с 2018 годом. Об этом пишет Сегодня, ссылаясь на данные Государственной службы статистики.

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За год на покупку импортного ядерного топлива Украина потратила 396,89 млн долларов.

Закупает ядерное топливо Украина у России и Швеции. При этом, швейцарского топлива наша страна приобрела на 155,98 млн долларов, а российского — на 240,91 млн долларов.

Украина большую часть топлива купила у России segodnya.ua

Напомним, ЧАЭС получила новое хранилище отработанного ядерного топлива.

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