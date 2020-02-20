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Украина будет переходить на собственное ядерное топливо

Комментариев: 7
В 2019 году Украина закупала ядерное топливо у России и Швеции.
Украина будет переходить на собственное ядерное топливо
Украина будет переходить на собственное ядерное топливо
Getty Images

Украина будет переходить на собственное ядерное топливо. В 2019 году страна сократила расходы на закупку импортного топлива на 24,1% по сравнению с 2018 годом. Об этом пишет Сегодня, ссылаясь на данные Государственной службы статистики.

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За год на покупку импортного ядерного топлива Украина потратила 396,89 млн долларов.

Закупает ядерное топливо Украина у России и Швеции. При этом, швейцарского топлива наша страна приобрела на 155,98 млн долларов, а российского — на 240,91 млн долларов.

Украина большую часть топлива купила у России
Украина большую часть топлива купила у России
segodnya.ua

Напомним, ЧАЭС получила новое хранилище отработанного ядерного топлива.

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Теги: ядерное топливо, ядерное топливо в украине
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Комментариев (7)
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akel1a    20.02.2020, 19:54
Оценка:  0
akel1a
Интересно, - закупаем у Швеции, но швейцарское топливо. Авторьі стать сами в курсе, что пишут?!
Michael2811    20.02.2020, 19:14
Оценка:  +1
Michael2811
Вам мало Чернобыля????
гость  (аноним)  20.02.2020, 19:09
Оценка:  -2
гость
Е....б вашу м...ть! Когда Украина перейдет на собственное тактическое ядерное оружие?!
Кравчуку дать пожизненное, за госизмену!
Russian-Troll    20.02.2020, 19:12
Оценка:  +3
Russian-Troll
А вам теперь никто не даст. Поздно, ушёл ваш ядерный поезд
Michael2811    20.02.2020, 19:18
Оценка:  0
Michael2811
Дадут......Ещё и как дадут! Время собирать,и время разбрасывать камни !!!! для начала под зад коленкой.......Не поймут? Получат с носка по......
П    20.02.2020, 19:01
Оценка:  +1
П
Долбодятлам из БМ: Швеция и Швейцария это разные страны.
Pasha999    20.02.2020, 18:48
Оценка:  +2
Pasha999
Кто-то перечитывает то, что пишет? Швеция или Швейцария, Словения или Словакия... Да какая разница?
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