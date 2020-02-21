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Дубилет призвал украинский бизнес не хранить бумажные чеки и Z-отчеты

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Министр утверждает, что в хранении бумажных чеков нет необходимости.
Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет
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Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет призвал украинский бизнес не хранить бумажные чеки и Z-отчеты с кассового аппарата. Об этом министр написал в своем Telegram-канале.

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Министр рассказал, что НБУ, налоговая служба и Министерство финансов подтвердили, что хранить бумажные чеки предпринимателям не нужно.

“Эти отчеты нужно хранить только в том случае, если у вас сломался кассовый аппарат, но вы хотите все равно провести операцию. Это случается крайне редко, почти никогда“, - пишет Дубилет.

Поэтому министр призывает бизнес перестать хранить бумажные чеки. Дубилет акцентирует на том, что отказ от бюрократии сэкономит время для работников и поможет им сконцентрироваться на обслуживании клиентов.

Напомним, в налоговой разъяснили, могут ли ФЛП использовать в личных целях средства с бизнес-счетов.

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Теги: предприниматели, Дубилет, отчеты, налоговая
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