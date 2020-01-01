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Китайские компании выпустили облигации из-за распространения коронавируса

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От продажи ценных бумаг удалось привлечь 3,4 млрд долларов.
Китайские компании выпустили облигации на фоне распространения коронавируса
Китайские компании выпустили облигации на фоне распространения коронавируса
depositphotos.com

Китайские компании выпустили облигации на фоне распространения коронавируса. За счет ценных бумаг удалось привлечь 3,4 млрд долларов с начала февраля. Об этом сообщает Financial Times.

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Пока облигации выпустили 25 компаний, присоединиться к ним планируют еще 20.

Стоит отметить, что подобные облигации в Китае сейчас выпускать проще, чем раньше, поскольку регулирующие органы сократили время одобрения до нескольких дней.

Облигации имеют низкие ставки и привлекают, в основном, госбанки страны и брокеров.

“Мы одна из крупнейших жертв эпидемии. Что нам нужно больше всего, это сократить финансовую нагрузку“,  - заявил представитель Shenzhen Airlines, которая вынуждены была отменить две трети рейсов.

Напомним, Китай будет обеззараживать деньги из-за коронавируса.

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Теги: облигации, Китай, коронавирус
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