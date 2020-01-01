Китайские компании выпустили облигации из-за распространения коронавируса

От продажи ценных бумаг удалось привлечь 3,4 млрд долларов.

Китайские компании выпустили облигации на фоне распространения коронавируса. За счет ценных бумаг удалось привлечь 3,4 млрд долларов с начала февраля. Об этом сообщает Financial Times.

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Пока облигации выпустили 25 компаний, присоединиться к ним планируют еще 20.

Стоит отметить, что подобные облигации в Китае сейчас выпускать проще, чем раньше, поскольку регулирующие органы сократили время одобрения до нескольких дней.

Облигации имеют низкие ставки и привлекают, в основном, госбанки страны и брокеров.

“Мы одна из крупнейших жертв эпидемии. Что нам нужно больше всего, это сократить финансовую нагрузку“, - заявил представитель Shenzhen Airlines, которая вынуждены была отменить две трети рейсов.

Напомним, Китай будет обеззараживать деньги из-за коронавируса.

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