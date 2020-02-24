Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

НБУ купил с начала года миллиард долларов

Комментариев: 0
Регулятор не продает валюту на межбанке уже две недели подряд. При этом с начала года Нацбанк продал валюту на $295 млн.
Нацбанк продолжает пополнять резервы
Нацбанк продолжает пополнять резервы
Пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины в течение недели 17-21 февраля купил на межбанковском валютном рынке валюты на $125 млн, что треть меньше объемов прошлой недели ($165,5 млн). Об этом сообщается на сайте НБУ в субботу, 22 февраля.

Читай также: НБУ может снизить учетную ставку до 7% не в конце года, а в середине

Регулятор не продает валюту на межбанке уже две недели подряд. При этом с начала года НБУ купил на межбанке валюты на $1 млрд и продал лишь на $295 млн.

Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила $705 млн.

Напомним, НБУ планирует выпускать электронную гривну.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: валютный рынок, доллар, валюта, НБУ, курс валют, Нацбанк, Межбанк, доллары, межбанковский курс валют, доллар на межбанке
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь