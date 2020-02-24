НБУ купил с начала года миллиард долларов

Регулятор не продает валюту на межбанке уже две недели подряд. При этом с начала года Нацбанк продал валюту на $295 млн.

Национальный банк Украины в течение недели 17-21 февраля купил на межбанковском валютном рынке валюты на $125 млн, что треть меньше объемов прошлой недели ($165,5 млн). Об этом сообщается на сайте НБУ в субботу, 22 февраля.

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Регулятор не продает валюту на межбанке уже две недели подряд. При этом с начала года НБУ купил на межбанке валюты на $1 млрд и продал лишь на $295 млн.

Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила $705 млн.

Напомним, НБУ планирует выпускать электронную гривну.

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