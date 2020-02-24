Нефть дешевеет из-за распространения коронавируса

Трейдеры будут внимательно следить за европейскими усилиями по сдерживанию эпидемии коронавируса в ближайшие дни.

Мировые цены на нефть эталонных марок существенно снизились на опасениях глобального распространения эпидемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты торгов утром в понедельник, 24 февраля.

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Так, апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $1,71 (2,95%) – до $56,23 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на $1,48 (2,77%) – до $51,90 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $4,33 в пользу Brent.

По мнению Роберта Карнелла, главного экономиста по Азиатско-Тихоокеанскому региону финансового конгломерата ING, трейдеры будут внимательно следить за европейскими усилиями по сдерживанию эпидемии в ближайшие дни. По его оценке, фондовые рынки в США, которые достигли максимумов на минувшей неделе, “медленно пробуждаются к тому, что что-то идет не так“, сказал он в комментарии FT.

Напомним, Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ.

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