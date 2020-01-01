Цены на автотопливо: Чего ожидать в ближайшее время
В Украине второй месяц наблюдается стабильность на топливном рынке. Цены на бензин практически не меняются. Цены на автогаз и дизель пока не падают. Эксперты считают, что цены больше падать не будут, возможно даже будут расти. Об этом пишет Сегодня.
Читай также: АМКУ за год наложил штрафов на 8,7 миллиардов
Эксперты Геннадий Рябцев и Сергей Куюн считают, что цены на бензин в ближайшее время меняться не будут.
В то же время, если говорить о дизельном топливе, то Геннадий Рябцев утверждает, падения цен не будет.
“Беларусь – наш основной поставщик дизтоплива – практически завершила переговоры с РФ по поставке нефти на свои НПЗ. Также через прибалтийские порты пришли дополнительно первые танкеры с законтрактованной белорусами нефтью. Поэтому и на рынке дизтоплива видна стабильность“, – уверен Рябцев.
Сергей Куюн считает, что цены на дизтопливо могут снизиться еще.
“На рынке дизтоплива сейчас действуют два противоположных фактора. В крупном опте “дизель“ подешевел почти на 1000 гривен за тонну, что дает потенциал снижения цены в рознице до 1 гривни на литре, – разъяснил эксперт. – С другой стороны, против снижения цены играет непонятная ситуация с поставками из Беларуси. Уже второй месяц имеем значительный недобор по контрактам. Российской нефти до сих пор нет в достаточном количестве, белорусские НПЗ работают не на полную мощность. Да, два танкера привезли 160 тонн нефти, но это 10% от необходимого. Поэтому куда повернется тренд, пока сказать сложно“.
Если говорить о газе, то эксперты считают, что цены могут упасть, но не существенно.
Напомним, в Украине снизились цены на автогаз.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил