Цены на автотопливо: Чего ожидать в ближайшее время

Цены на бензин останутся прежними, а дизтопливо может подешеветь.

В Украине второй месяц наблюдается стабильность на топливном рынке depositphotos.com

В Украине второй месяц наблюдается стабильность на топливном рынке. Цены на бензин практически не меняются. Цены на автогаз и дизель пока не падают. Эксперты считают, что цены больше падать не будут, возможно даже будут расти. Об этом пишет Сегодня.

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Эксперты Геннадий Рябцев и Сергей Куюн считают, что цены на бензин в ближайшее время меняться не будут.

В то же время, если говорить о дизельном топливе, то Геннадий Рябцев утверждает, падения цен не будет.

“Беларусь – наш основной поставщик дизтоплива – практически завершила переговоры с РФ по поставке нефти на свои НПЗ. Также через прибалтийские порты пришли дополнительно первые танкеры с законтрактованной белорусами нефтью. Поэтому и на рынке дизтоплива видна стабильность“, – уверен Рябцев.

Сергей Куюн считает, что цены на дизтопливо могут снизиться еще.

“На рынке дизтоплива сейчас действуют два противоположных фактора. В крупном опте “дизель“ подешевел почти на 1000 гривен за тонну, что дает потенциал снижения цены в рознице до 1 гривни на литре, – разъяснил эксперт. – С другой стороны, против снижения цены играет непонятная ситуация с поставками из Беларуси. Уже второй месяц имеем значительный недобор по контрактам. Российской нефти до сих пор нет в достаточном количестве, белорусские НПЗ работают не на полную мощность. Да, два танкера привезли 160 тонн нефти, но это 10% от необходимого. Поэтому куда повернется тренд, пока сказать сложно“.

Если говорить о газе, то эксперты считают, что цены могут упасть, но не существенно.

Напомним, в Украине снизились цены на автогаз.

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