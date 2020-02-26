Курс валют на 26.02.2020: Гривна продолжает падение

НБУ установил официальные курсы валют.

Национальный банк Украины на среду, 26 февраля, ослабил гривну на 4 копейки по отношению к доллару, а к евро — на 9 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка во вторник, 25 февраля.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 24,5307 гривны;

– 100 евро – 26,6035 гривен.

Стоит отметить, что на межбанке курс доллара в продаже вырос до 24.5200 грн, в покупке - до 24.4950 грн. Евро в продаже подорожал - до 26.5968, а в покупке - до 26.5721 грн.

В обменниках столицы доллар продают за 24,515 грн. Купить 1 доллар можно за 24,300 грн.

Напомним, Кабмин и Нацбанк обсудили спад в экономике.

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