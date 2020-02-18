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Кабмин и Нацбанк обсудили спад в экономике

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Представители власти и центробанка собрались на неформальную встречу, чтобы обсудить актульные экономические проблемы.
НБУ ожидает рост экономики в этом году на 3,5%
НБУ ожидает рост экономики в этом году на 3,5%
Пресс-центр НБУ

Представители Национального банка и Кабинета министров провели неформальную встречу, на которой обсудили спад в экономике и сотрудничество с МВФ. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Согласно данным Госстата, рост ВВП в четвертом квартале 2019 года замедлился до 1,5%, что является минимумом с начала 2016 года.

“Такое замедление было ожидаемым и прогнозируемым, как для Минэкономики, так и для экспертов“, - говорится в сообщении.

Однако в дальнейшем, по свежим прогнозам НБУ, экономический рост ускорится до 3,5% в 2020 году и около 4% в последующие годы. Драйверами экономики будут, как и ранее, высокий уровень частного потребления и инвестиций, а также смягчение монетарной политики, напомнили в НБУ.

Кроме того, снова обсуждали выполнение предыдущих действий для принятия новой программы сотрудничества с МВФ на уровне Совета директоров фонда.

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В частности, речь идет о законопроекте № 2571.

“В конечном итоге принятый закон должен убрать способность судов возвращать к жизни “зомби“ банки, выведенные с рынка по причине неплатежеспособности. Кроме того, должны быть четко определены предпосылки и процедура получения бывшими владельцами выведенных с рынка банков компенсаций, их форма и “формула“, по которой объем возмещения должен быть обсчитан и подтвержден“, - отметили в НБУ.

Также обсуждались вопросы долговой политики. Среди прочего участники встречи обсудили увеличение роли локальных инвесторов на рынке ОВГЗ и меры по увеличению ликвидности на вторичном рынке. 

В совещании приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук, глава НБУ Яков Смолий и его заместители Дмитрий Сологуб и Олег Чурий, замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук, правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Юрий Буца и советник Министра финансов Александра Бетлий.

Напомним, Милованов рассказал, что случилось с украинской экономикой с начала 1990-х.

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Теги: МВФ, экономика, НБУ, Кабмин Украины, госдолг, экономика Украины
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.02.2020, 14:34
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гость
зато депозиты в плинтус ,кредиты раздают алкашам под честное слово , ВВП 1,5% , покупательская способность населения резко рухнула--зашибись.И ещё шо то хотят от экономической ситуации
гость  (аноним)  18.02.2020, 14:07
Оценка:  0
гость
Та ну нах, это уже обрыдло! Запускайте темы экономических конфликтов. Особенно Украина-Россия, тогда и контент оживится!
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