Сумма стипендий будет отличаться в зависимости от учебного заведения студента и его социального статуса.

Студенты, проживающие на линии соприкосновения, будут получать социальную стипендию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Читай также: Украинцам повысят пособие по безработице

Сумма стипендий будет отличаться в зависимости от учебного заведения студента и его социального статуса:

студенты учреждений профессионального образование (перед высшим) будут получать 890 гривен;

студенты высших учебных заведений - 1180 гривен;

студенты из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - 2360 гривен.

Премьер также акцентировал, что сегодня социальную стипендию получают дети участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли.

“Также социальную стипендию получают дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, шахтеры и их дети, дети с инвалидностью и люди с инвалидностью I-III группы, и дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица“, - пишет Гончарук.

Напомним, в Украине 83% пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram