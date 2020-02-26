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Студенты, проживающие на линии соприкосновения, будут получать социальную стипендию

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Сумма стипендий будет отличаться в зависимости от учебного заведения студента и его социального статуса.
Студенты, проживающие на линии соприкосновения, будут получать социальную стипендию
Студенты, проживающие на линии соприкосновения, будут получать социальную стипендию
depositphotos.com

Студенты, проживающие на линии соприкосновения, будут получать социальную стипендию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Сумма стипендий будет отличаться в зависимости от учебного заведения студента и его социального статуса:

  • студенты учреждений профессионального образование (перед высшим) будут получать 890 гривен;
  • студенты высших учебных заведений - 1180 гривен;
  • студенты из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - 2360 гривен.

Премьер также акцентировал, что сегодня социальную стипендию получают дети участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли.

“Также социальную стипендию получают дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, шахтеры и их дети, дети с инвалидностью и люди с инвалидностью I-III группы, и дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица“, - пишет Гончарук.

Напомним, в Украине 83% пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума.

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Теги: стипендии, социальные выплаты, Гончарук
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