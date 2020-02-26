Монополии на землю в Украине не будет: Представитель президента успокоил украинцев

Уполномоченный президента по вопросам земли рассказал, что концентрация земли в одних руках — это сложна процедура.

Украинцы боятся, что после открытия рынка земли в Украине, все поля будут скуплены монополистами depositphotos.com

Украинцы боятся, что после открытия рынка земли в Украине, все поля будут скуплены монополистами и сконцентрированы в одних руках. Однако эксперты считают, что выкупить все земли будет не так и просто, поэтому волноваться не стоит. Об этом пишет Сегодня.

Читай также: Налог на землю в Украине: Сколько и когда нужно платить

Уполномоченный президента по вопросам земли Роман Лещенко рассказал, что концентрация земли в одних руках — это сложная процедура.

“Миф, который тревожит многих украинцев, – то, что землю будут скупать сотнями и тысячами гектаров по всем селам. Но юридически консолидация участков в одних руках – это слишком сложно. Объясню, почему. На одном поле площадью в 100 гектаров участками владеют, как правило, 30-40 человек. Чтобы консолидировать одно поле, нужно совершить нотариальные сделки купли-продажи со всеми собственниками. И если скупщик не договорится даже с десятью из них, процесс покупки не состоится. Потому что купленные участки, скорее всего, не будут граничить друг с другом, и работа крупногабаритной техники на таком поле станет технологически неэффективной“, – объяснил Лещенко.

Напомним, эксперты рассказали, когда открытие рынка земли начнет положительно влиять на экономику.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram