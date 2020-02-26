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Монополии на землю в Украине не будет: Представитель президента успокоил украинцев

Комментариев: 3
Уполномоченный президента по вопросам земли рассказал, что концентрация земли в одних руках — это сложна процедура.
Украинцы боятся, что после открытия рынка земли в Украине, все поля будут скуплены монополистами
Украинцы боятся, что после открытия рынка земли в Украине, все поля будут скуплены монополистами
depositphotos.com

Украинцы боятся, что после открытия рынка земли в Украине, все поля будут скуплены монополистами и сконцентрированы в одних руках. Однако эксперты считают, что выкупить все земли будет не так и просто, поэтому волноваться не стоит. Об этом пишет Сегодня.

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Уполномоченный президента по вопросам земли Роман Лещенко рассказал, что концентрация земли в одних руках — это сложная процедура.

“Миф, который тревожит многих украинцев, – то, что землю будут скупать сотнями и тысячами гектаров по всем селам. Но юридически консолидация участков в одних руках – это слишком сложно. Объясню, почему. На одном поле площадью в 100 гектаров участками владеют, как правило, 30-40 человек. Чтобы консолидировать одно поле, нужно совершить нотариальные сделки купли-продажи со всеми собственниками. И если скупщик не договорится даже с десятью из них, процесс покупки не состоится. Потому что купленные участки, скорее всего, не будут граничить друг с другом, и работа крупногабаритной техники на таком поле станет технологически неэффективной“, – объяснил Лещенко.

Напомним, эксперты рассказали, когда открытие рынка земли начнет положительно влиять на экономику.

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Теги: рынок земли, открытие рынка земли, монополисты
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  26.02.2020, 16:07
Оценка:  0
гость
Мрази, нашу землю продать хотят!!! Себя зегноиды пускай продают!!!
гость  (аноним)  26.02.2020, 15:47
Оценка:  0
гость
Заводы скупили, а землю не смогут? Миф?
гость  (аноним)  26.02.2020, 15:45
Оценка:  0
гость
Сложная процедура и не так просто это для обывателя. Олигархату это раз плюнуть...Масса примеров тому,увы...
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