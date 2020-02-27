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Мировые рынки продолжают падать из-за распространения коронавируса

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Эксперты боятся более существенных ударов по мировой экономике.
Мировые рынки продолжают падение на фоне распространения китайского коронавируса
Мировые рынки продолжают падение на фоне распространения китайского коронавируса
depositphotos.com

Мировые рынки продолжают падение на фоне распространения китайского коронавируса. Второй день подряд котировки падают. Об этом сообщает Bloomberg.

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Европейские индексы фиксируют падение на уровне 3-5%, а американские упали на 3%.

“Тревожная перспектива того, что вспышка коронавируса может стать первой действительно разрушительной пандемией эпохи глобализации, что подпитывает сомнения в стабильности мировой экономики“, - сказано в сообщении.

Ведущие европейские биржи упали 25 февраля на 2%, как и американские.

Напомним, Милованов рассказал, как короновирус поможет украинскому бизнесу.

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Теги: мировые рынки, падение котировок, коронавирус
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