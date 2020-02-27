Мировые рынки продолжают падать из-за распространения коронавируса
Мировые рынки продолжают падение на фоне распространения китайского коронавируса. Второй день подряд котировки падают. Об этом сообщает Bloomberg.
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Европейские индексы фиксируют падение на уровне 3-5%, а американские упали на 3%.
“Тревожная перспектива того, что вспышка коронавируса может стать первой действительно разрушительной пандемией эпохи глобализации, что подпитывает сомнения в стабильности мировой экономики“, - сказано в сообщении.
Ведущие европейские биржи упали 25 февраля на 2%, как и американские.
Напомним, Милованов рассказал, как короновирус поможет украинскому бизнесу.
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