Для экономики Австралии коронавирус опаснее пожаров – министр

На Китай приходится более трети австралийского экспорта. Временные ограничения на въезд китайских туристов могут иметь значительные последствия для Австралии.

Эпидемия коронавируса повлияет на экономику Австралии более серьезно, чем последствия масштабных природных пожаров EPA/UPG

Эпидемия коронавируса повлияет на экономику Австралии более серьезно, чем последствия масштабных природных пожаров. Об этом сказал министр финансов Джош Фрайденберг, сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 25 февраля.

“Существует значительная неопределенность относительно того, каковы будут последствия. Совершенно ясно, что влияние будет более значительным, чем из-за лесных пожаров“, – сказал министр.

Премьер-министр страны Скотт Моррис, в свою очередь, отметил, что, когда бюджет принимался в мае прошлого года, никто не ожидал вспышки заболевания.

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В декабре правительство Австралии понизило прогнозы профицита бюджета на текущий и следующий финансовые годы, отметив негативные последствия торгового спора США и Китая для мировой экономики. Согласно полугодовому экономическому прогнозу, профицит бюджета Австралии в текущем финансовом году, который завершится 30 июня 2020 года, составит 5 млрд австралийских долларов ($3,4 млрд), в следующем – 6,1 млрд долларов.

На прошлой неделе Резервный банк Австралии (RBA) предупредил, что коронавирус является источником неопределенности для экономики, однако не дал оценки его влияния на рост ВВП страны.

“Пока еще слишком рано говорить, каким будет общий эффект, но вспышка заболевания представляет краткосрочный риск для экономики Китая, международных торговых потоков и, следовательно, для экономики Австралии“, – заявил регулятор.

На Китай приходится более трети австралийского экспорта. Временный запрет на въезд китайских туристов и ограничения на возвращение китайских студентов, обучающихся в австралийских университетах, могут иметь значительные последствия для сферы образования и туризма Австралии.

Напомним, коронавирус может негативно сказаться на инвестициях в Украину.

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