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Коронавирус может негативно сказаться на инвестициях в Украину

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В 2019 году в Украину поступило около 4 млрд долларов портфельных инвестиций.
В Украине может сократиться приток инвестиций
В Украине может сократиться приток инвестиций
EPA/UPG

В Украине может сократиться приток инвестиций на фоне распространения китайского коронавируса. Об этом заявила старший экономист представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач, пишет Униан.

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Головач рассказала, что в 2019 году в Украину поступило около 4 млрд долларов портфельных инвестиций. Сейчас такие вложение находятся под вопросом.

“Пассивность инвесторов стала одной из причин низких результатов последнего размещения ОВГЗ Министерством финансов. Если этот тренд продолжится, это окажет влияние на курс национальной валюты“, — сказано в сообщении.

В то же время, представитель Всемирного банка рассказала, что организация не ожидает значительных рисков для мировой экономики.

Напомним, МВФ допустил наихудший сценарий из-за коронавируса.

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Теги: коронавирус, экономика, инвестиции
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  25.02.2020, 10:58
Оценка:  0
гость
Корона -вирус, не берёт только евреев. Значит это они создали биологическое оружие по уничтожению всех не евреев. Надо запустить по Эзраилю ядерный фугас.
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