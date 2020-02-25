Милованов рассказал, как короновирус поможет украинскому бизнесу

Украинские предприниматели смогут занять новые позиции на рынке.

Вспышка китайского коронавируса даст экономике Украины новые шансы. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, пишет Сегодня.

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На фоне распространения болезни украинский бизнес может занять новые позиции на мировом рынке.

Милованов также рассказал, что пока не видит влияния эпидемии на экономику Украины.

“Мы еще не видим никаких негативных сигналов. Есть плюсы и минусы. У нас есть определенный экспорт, когда мы продаем товары в Китай, но большинство товаров – там есть масло, пищевые товары – не будут затронуты“, – сказал Милованов.

Милованов считает, что сокращение импорта китайских товаров поможет украинскому бизнесу занять новые позиции на внутреннем рынке.

“Мы немного импортируем потребительских товаров из Китая, и здесь есть определенное торможение. С одной стороны, то, что мы не импортируем у них товары – это, возможно, как-то и влияет на экономику, но это дает возможность украинскому бизнесу зайти в эту нишу, там, где сейчас нет товаров из Китая, и развиться“, – сказал Милованов.

Напомним, коронавирус может негативно сказаться на инвестициях в Украину.

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