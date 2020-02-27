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Курс валют на 27.02.2020: Гривна теряет позиции

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НБУ установил официальные курсы валют.
Курс валют
Курс валют
пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины на четверг, 27 февраля, ослабил гривну на 10 копеек по отношению к доллару, а к евро — на 20 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка в среду, 26 февраля.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 24,649 гривны;

– 100 евро – 26,8021 гривен.

Стоит отметить, что на межбанке курс доллара в продаже вырос до 24.5600 грн, в покупке - до 24.5400 грн. Евро в продаже подорожал - до 26.6107, а в покупке - до 26.5890 грн.

В обменниках столицы доллар продают за 24,600 грн. Купить 1 доллар можно за 24,355 грн.

Напомним, Кабмин и Нацбанк обсудили спад в экономике.

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Теги: курс валют, актуальний курс валют
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Ходок  (аноним)  26.02.2020, 16:56
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Ходок
В обменниках столицы доллар продают за 24,600 грн. Купить 1 доллар можно за 24,355 грн.

Воистину. Чукчи хоть перечитывают что пишут. А так воистину писатель. Прав Лавров - зебилы "ля.
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