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Закон о премиях за поздний выход на пенсию: детали

Комментариев: 2
Средний размер увеличения надбавки за более поздний выход на пенсию составляет около 537 гривен.
Принятие закона позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам
Принятие закона позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам
depositphotos.com

В Министерстве социальной политики рассказали подробнее о законопроекте про доплаты за более поздний выход на пенсию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Министр социальной политики Юлия Соколовская отметила, что средний размер увеличения надбавки составляет около 537 гривен.

По ее словам, на сегодня пенсионным законодательством установлены различные размеры повышения пенсии за более поздний выход на пенсию: они зависят от даты назначения пенсии - до 1 января 2004 года, то есть до начала действия закона “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“, и после этой даты.

“Решение правительства, при условии его поддержки народными депутатами Украины, позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам, установить единый подход к определению их размера, тем самым будет способствовать делу восстановления социальной справедливости“, - заявила министр.

Глава министерства добавила, что законопроект может вступить в силу 1 июля 2021 года.

Напомним, в Украине 83% пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума.

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Теги: пенсионер, законопроект, пенсия, пенсионеры, пенсии, законопроекты, минсоцполитики
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Комментариев (2)
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vlabzh    27.02.2020, 11:53
Оценка:  0
vlabzh
Что такое более поздний - стаж более такого-то количества лет
или уход на пенсию в возрасте более стольких-то лет ?
И наверное не 1380, а 1380 тысяч, иначе непонятно из-за чего эта затея.
А что слышно с очередным перерасчётом для всех пенсионеров ?
МаксимУм    27.02.2020, 11:07
Оценка:  0
МаксимУм
Неужели всем этим 1380 пенсионерам поднимут аж на 537 гривен? Могли бы и список пофамильный приложить...
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