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Большинство украинцев выступает против открытия рынка земли в Украине

Комментариев: 3
62% украинцев заявили, что во время референдума проголосовали бы против продажи украинской земли.
Большинство украинцев выступают против открытия рынка земли
Большинство украинцев выступают против открытия рынка земли
depositphotos.com

Большинство украинцев выступают против открытия рынка земли в Украине. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который провел Киевский международный институт социологии.

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62% украинцев заявили, что во время референдума проголосовали бы против продажи украинской земли сельскохозяйственного назначения. В то же время, лишь 15% украинцев поддержали бы инициативу.

18% респондентов заявили, что не участвовали бы в голосовании.

Стоит отметить, что приверженцев открытия рынка земли становится все меньше. В ноябре 2019 года 22% поддерживали инициативу, в декабре — 19%.

Лишь 15% украинцев поддержали бы инициативу.
Лишь 15% украинцев поддержали бы инициативу.
kiis.com.ua

Напомним, эксперты рассказали, когда открытие рынка земли начнет положительно влиять на экономику.

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Теги: рынок земли, мораторий на продажу земли, соцопрос
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Комментариев (3)
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ЖИД-ПАРАЗИТ    28.02.2020, 14:08
Оценка:  0
ЖИД-ПАРАЗИТ
Я БЫ оставил землю Украине, а продал бы Жи.довских Слуг.
Духовный_скреп    28.02.2020, 13:58
Оценка:  0
Духовный_скреп
Брехня.Во всём цивилизованном мире можно продавать,а у нас нельзя.Ворьё боится потерять источник дохода.Украинцы ЗА продажу земли американцам,немцам,японцам и другим цивилизованным странам.А все эти опросы проплачены и подтасованы жульём.
ЖИД-ПАРАЗИТ    28.02.2020, 14:12
Оценка:  0
ЖИД-ПАРАЗИТ
Согласен с тобой. Но в этом законе отсутствует пункт, который ограничивает владение большими участками земли депутатами. Например, В Тайланде, большинство земли принадлежит ихним депутатам, которые для себя купили землю за бесценок и арендуют бедным людям за огромные деньги.
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