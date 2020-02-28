Большинство украинцев выступает против открытия рынка земли в Украине
Большинство украинцев выступают против открытия рынка земли в Украине. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который провел Киевский международный институт социологии.
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62% украинцев заявили, что во время референдума проголосовали бы против продажи украинской земли сельскохозяйственного назначения. В то же время, лишь 15% украинцев поддержали бы инициативу.
18% респондентов заявили, что не участвовали бы в голосовании.
Стоит отметить, что приверженцев открытия рынка земли становится все меньше. В ноябре 2019 года 22% поддерживали инициативу, в декабре — 19%.
Напомним, эксперты рассказали, когда открытие рынка земли начнет положительно влиять на экономику.
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