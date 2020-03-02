Украинцы заплатят за газ наименьшую сумму за весь отопительный сезон
За февраль украинцы заплатят за газ наименьшую сумму за весь отопительный сезон. Если сравнивать с февралем 2019 года, то сумма будет меньше на 40%. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
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Кроме того, за сумма за транспортировку газа теперь будет находится на той же самой платежке, что и за сам газ.
“Правительство выполнило поручение Президента и обеспечило уменьшение платежки за отопление. Мы разработали механизм, позволяющий каждому теплопоставщику уменьшить “платежку“, а это - прозрачное рыночное ценообразование. Мы продолжим политику энергоэффективности - чтобы у украинцев постоянно уменьшались расходы на коммунальные услуги“, - написал премьер.
Напомним, почти 50% украинцев заявили о росте цен на коммуналку.
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