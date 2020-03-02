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Украинцы заплатят за газ наименьшую сумму за весь отопительный сезон

Комментариев: 2
Кабмин будет продолжать политику энергоэффективности.
За февраль украинцы заплатят за газ наименьшую сумму
За февраль украинцы заплатят за газ наименьшую сумму
depositphotos.com

За февраль украинцы заплатят за газ наименьшую сумму за весь отопительный сезон. Если сравнивать с февралем 2019 года, то сумма будет меньше на 40%. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Кроме того, за сумма за транспортировку газа теперь будет находится на той же самой платежке, что и за сам газ.

“Правительство выполнило поручение Президента и обеспечило уменьшение платежки за отопление. Мы разработали механизм, позволяющий каждому теплопоставщику уменьшить “платежку“, а это - прозрачное рыночное ценообразование. Мы продолжим политику энергоэффективности - чтобы у украинцев постоянно уменьшались расходы на коммунальные услуги“, - написал премьер.

Напомним, почти 50% украинцев заявили о росте цен на коммуналку.

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Теги: Гончарук, коммуналка, цена на газ
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  02.03.2020, 14:51
Оценка:  0
гость
Пока в Украине нет коронавируса, людей убивает обычный грипп.

АХ ТАК-ТАК! ТЫМЧУК-ГОВОРЯЩАЯ ГОЛОВА ТОЖЕ УТВЕРЖДАЛ НАШИХ ВТРАТ НЕМАЕ
Во всех окружающих Украину государствах коронавирусники обнаружены, но вна Украине как обычно все в полном ажуре. Дохнут от "боевых потерь"
гость  (аноним)  02.03.2020, 14:30
Оценка:  +1
гость
Тогда вопрос, почему в платежках за жкх цена газа не падает, зато сопутствующие услуги растут?!
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