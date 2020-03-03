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Бюджет-2020 недовыполнен второй месяц подряд

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В Минфине назвали ряд причин, которые повлияли на доходы государственного бюджета в феврале.
Власти два месяца подряд не могут выполнить план по доходам бюджета
Власти два месяца подряд не могут выполнить план по доходам бюджета
pixabay.com

Госбюджет на 2020 год недовыполнен второй месяц подряд. Как свидетельствуют оперативные данные Госказначейства, доходы общего фонда бюджета в феврале составили 62,2 млрд грн, или 93,7% от росписи, сообщает пресс-служба Минфина.

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При этом сумма выше на 9,9%, чем годом ранее.

Невыполнение бюджета в Минфине объясняют отличием фактических макропоказателей от заложенных в госбюджете. В частности, гривна оказалась крепче (в феврале курс в 24,6 грн/$ был ниже учтенного в бюджете в 27 грн/$), объемы импорта и цены на газ ниже, рост средней зарплаты был медленнее ожидаемого.

В результате, доходы, за администрирование которых отвечает Гостаможслужба, составляли 22,6 млрд грн или 78,3% от росписи. Недопоступление платежей из-за сокращения импорта - более 1,3 млрд грн.

Из-за низких темпов роста номинальной зарплаты (в январе - на 16,3% г/г при учтенном уровне в 17,2%) ниже росписи на 0,7 млрд грн оказались доходы от налога на доходы физлиц и военного сбора.

При этом, в Минфине отмечают, что налоговая служба перевыполнила план по поступлениям на 7,1% или 2,5 млрд грн. В бюджет поступило 37,1 млрд грн. 

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За первые два месяца года кассовые расходы составили 131,1 млрд грн или 85,5% от росписи. В Минфине подчеркивают, что все необходимые защищенные расходы были профинансированы.

При этом удалось сэкономить 3,4 млрд грн на обслуживании госдолга из-за снижения доходности по ОВГЗ и курса гривны, т.е. расходы были на 21,9% ниже росписи.

Расходы на соцобеспечение были на 6,7 млрд грн ниже росписи и составили 49,5 млрд грн. В частности, из-за сокращения количества получателей субсидий, благодаря теплой погоде и росту доходов населения, превышающему рост коммунальных тарифов.

Дополнительным вызовом февраля в Минфине называют ухудшение ситуации на мировых финансовых рынках, которая негативно повлияла на спрос на ОВГЗ. При этом в феврале удалось привлечь 14,1 млрд грн.

В Минфине признают, что из-за не согласования новой программы с МВФ, Украина не получила февральский транш в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи от ЕС.

Напомним, опубликован отчет по бюджету за 2019 год.

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Теги: бюджет, Минфин, бюджет Украины, Госбюджет, казначейство, Дефицит бюджета, Госказначейство
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