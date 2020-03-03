Бюджет-2020 недовыполнен второй месяц подряд

В Минфине назвали ряд причин, которые повлияли на доходы государственного бюджета в феврале.

Власти два месяца подряд не могут выполнить план по доходам бюджета pixabay.com

Госбюджет на 2020 год недовыполнен второй месяц подряд. Как свидетельствуют оперативные данные Госказначейства, доходы общего фонда бюджета в феврале составили 62,2 млрд грн, или 93,7% от росписи, сообщает пресс-служба Минфина.

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При этом сумма выше на 9,9%, чем годом ранее.

Невыполнение бюджета в Минфине объясняют отличием фактических макропоказателей от заложенных в госбюджете. В частности, гривна оказалась крепче (в феврале курс в 24,6 грн/$ был ниже учтенного в бюджете в 27 грн/$), объемы импорта и цены на газ ниже, рост средней зарплаты был медленнее ожидаемого.

В результате, доходы, за администрирование которых отвечает Гостаможслужба, составляли 22,6 млрд грн или 78,3% от росписи. Недопоступление платежей из-за сокращения импорта - более 1,3 млрд грн.

Из-за низких темпов роста номинальной зарплаты (в январе - на 16,3% г/г при учтенном уровне в 17,2%) ниже росписи на 0,7 млрд грн оказались доходы от налога на доходы физлиц и военного сбора.

При этом, в Минфине отмечают, что налоговая служба перевыполнила план по поступлениям на 7,1% или 2,5 млрд грн. В бюджет поступило 37,1 млрд грн.

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За первые два месяца года кассовые расходы составили 131,1 млрд грн или 85,5% от росписи. В Минфине подчеркивают, что все необходимые защищенные расходы были профинансированы.

При этом удалось сэкономить 3,4 млрд грн на обслуживании госдолга из-за снижения доходности по ОВГЗ и курса гривны, т.е. расходы были на 21,9% ниже росписи.

Расходы на соцобеспечение были на 6,7 млрд грн ниже росписи и составили 49,5 млрд грн. В частности, из-за сокращения количества получателей субсидий, благодаря теплой погоде и росту доходов населения, превышающему рост коммунальных тарифов.

Дополнительным вызовом февраля в Минфине называют ухудшение ситуации на мировых финансовых рынках, которая негативно повлияла на спрос на ОВГЗ. При этом в феврале удалось привлечь 14,1 млрд грн.

В Минфине признают, что из-за не согласования новой программы с МВФ, Украина не получила февральский транш в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи от ЕС.

Напомним, опубликован отчет по бюджету за 2019 год.

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