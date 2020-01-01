Милованов предложил потратить 90 млрд грн на агросектор, Маркарова не согласилась

Министр финансов считает, что деньги лучше пустить на снижение налогов для предпринимателей.

Министр экономики Тимофей Милованов предлагает выделять большее количество средств на поддержку аграрного сектора и промышленности Украины. В течение 3 лет министр предлагает потратить на эти нужды 90 млрд грн. В то же время, министр финансов Украины Оксана Маркарова не согласна с министром экономики. Она считает, что эти деньги можно пустить на снижение налогов для предпринимателей. Об этом сообщается на странице Тимофея Милованов в Facebook.

“Мы инициируем 90 млрд грн господдержки для промышленности и агро в последующие 3 года. Для сравнения - в этом и прошлых годах поддержка примерно 4 млрд грн. То есть мы хотим увеличить поддержку почти в 8 раз“, - написал Милованов.

Министр предлагается выделить 45,52 млрд грн на поддержку аргосектора, 12,41 млрд на экспорт и 32,65 млрд на развитие промышленности.

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Пост Милованова прокомментировала министр финансов Оксана Маркарова, которая считает инициативу министра ошибочной.

“Бизнесу нужны нормальные равные условия и верховенство права, а увеличение расходов бюджета на поддержку (особенно такую) - это мне кажется ошибкой. Если есть лишние 90 млрд, то лучше снизить налоги для всего бизнеса, а не перенаправлять средства налогоплательщиков на некоторых избранных“, - написала Маркарова.

Напомним, Украина обновила рекорд по количеству экспорта агропродукции.

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