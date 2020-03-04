В НБУ рассказали о прогнозах по росту ВВП

Прогнозы на текущий год по росту ВВП не являются "слишком позитивными".

Рост ВПП Украины в конце 2019 года значительно сбавил обороты. Сегодня НБУ фиксирует улучшение ситуации. Об этом рассказал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, пишет Сегодня.

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Сологуб отметил, что прогнозы на текущий год по росту ВВП не являются “слишком позитивными“. В то же время, экономика Украины развивается лучше, чем некоторых других соседних стран.

“Наши прогнозы на 2020 год не назову слишком позитивными, но мы видим дальнейшее постепенное улучшение ситуации. Мы добились заметного снижения инфляции. Темпы экономического роста пока не такие хорошие, какие хотелось бы, но они выше, чем у многих стран-соседей. И мы, в принципе, выходим из ямы, в которой находились. Каких-то хронических болезней, дыр в экономике сейчас нет. Т. е. экономика начинает постепенно выздоравливать. А структурные реформы, которые проводит правительство, позволят ускорить прогресс в будущем“, – сказал Сологуб.

Сологуб отметил, что реформы в Украине не могут оказать положительного влияния на экономику страны сразу. В то же время, если темп реформирование не будет сбавлен, то экономика ощутит их положительное влияние.

“Мы ожидаем в 2021-2022 годах ускорения темпов экономического роста до 4%. Но есть потенциал и для большего ускорения“, – рассказал Сологуб.

Напомним, мировая экономика может погрузиться в кризис из-за коронавируса.

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