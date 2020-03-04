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Курс валют на 04.03.2020: Регулятор укрепляет доллар

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НБУ установил официальные курсы валют.
Курс валют
Курс валют
пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины на среду, 4 марта. Регулятор принял решение снова ослабить нацвалюту по отношению к доллару на 12 копеек, а к евро — на 8 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка во вторник, 3 марта.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 24,9386 гривны;

– 100 евро – 27,6856 гривен.

Стоит отметить, что на межбанке курс доллара в продаже вырос до 24.8950 грн, в покупке - до 24.8750 грн. Евро в продаже подорожал - до 27.6931, а в покупке - до 27.6759 грн.

В обменниках столицы доллар продают за 24,950 грн. Купить 1 доллар можно за 24,665 грн.

Напомним, эксперт дал прогноз по курсу доллара на неделю.

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Теги: курс валют, актуальний курс валют
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