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Пенсионный фонд задолжал почти 50 миллиардов

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В прошлом году Пенсионный фонд вернул Госказначейству почти всю сумму займов, но задолженность тянется еще с 2007 года.
Пенсионный фонд никак не может рассчитаться по старым долгам
Пенсионный фонд никак не может рассчитаться по старым долгам
facebook.com/pfu.gov.ua

Пенсионный фонд задолжал Госказначейству 49,2 миллиарда гривен. Об этом сообщила глава казначейской службы Татьяна Слюз, пишет УНИАН.

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Так, в 2019 году ПФУ задолжал по займам 1,1 млрд грн, а просроченная задолженность фонда по предоставленным в 2007-2014 годы займам достигла 48,1 млрд грн.

“Одной из наибольших проблем для Госказначейства остается задолженность Пенсионного фонда Украины по займам на покрытие временных кассовых разрывов, которая образовалась в период с 2007 по 2014 годы, а также в 2019 году, и по состоянию на 1 января 2020 года составила 49,2 млрд грн“, - сказала Слюз.

По ее словам, только в прошлом году Госказначейство предоставило Пенсионному фонду на покрытие временных кассовых разрывов, связанных с выплатой пенсий, 118,7 млрд грн займов, из которых фонд погасил задолженность прошлого года в размере 117,6 млрд грн.

Напомним, в Украине 83% пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума.

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Теги: долги, пенсионный фонд, задолженность, казначейство, Госказначейство
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