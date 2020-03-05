Будущий министр финансов: Кто он, чем владеет и сколько зарабатывает

Министром финансов Украины может стать Игорь Уманский.

Нынешний украинский Кабмин идет в отставку. Некоторые министры, скорее всего, останутся и будут продолжать возглавлять ведомства. Но большинство представителей Кабмина покинут свои посты. Предполагается, что новым министром финансов Украины станет Игорь Уманский. Что о нем известно, разбирался Вigmir.net.

Биография Игоря Уманского

Родился Игорь Уманский в Киевской области 9 января 1975 года. Образование имеет экономическое — окончил Киевский национальный университет.

Читай также: Декларация потенциального премьера: Что нажил Денис Шмыгаль

После окончания университета начал работать главным специалистом отдела инфраструктуры инвестиционной деятельности и международного инвестиционного сотрудничества Национального агентства Украины по вопросам развития и евроинтеграции.

Позже активно сотрудничал с Кабмином, давал консультации по вопросам экономики. С 2000 года работал в Минэкономики. Сначала в качестве заместителя руководителя группы советников министра экономики, а позже — заведовал департаментом структурной политики Минэкономики.

В 2004 году Умансикй работал в Нацбанке Украины, был главой департамента по роботе с проблемными банками.

Работал Уманский и заместителем главы правления ОАО “Укртранснафта”, занимал пост замглавы правления Государственного ипотечного учреждения.

Уманский уже успел составить новую декларацию www.facebook.com/ihor.umanskyi.77

Стоит отметить, что в 2009-2010 годах Уманский исполнял обязанности министра финансов Украины.

С 2016 по 2019 года был советником президента Украины.

Возможный министр финансов женат и имеет троих дочерей.

Декларация Игоря Уманского

Уманский уже успел составить новую декларацию. В графе “занимаемая должность“ указано: министр.

Чем владеет будущий министр Уманский

Всего во владении семьи Уманского три квартиры, два земельный участка, гараж и недостроенный дом, автомобиль, ценные вещи.

Сам будущий министр имеет право собственности на земельный участок, площадь которого 6170 кв м. Участок расположен в селе Капустяна (Обуховский район, Киевская область). Землю Уманский приобрел в 2007 году.

Читай также: Зеленский получил 5 миллионов от “Квартала 95“

Столичная квартира, площадь которой составляет 71,2 кв м, принадлежит Игорю Уманскому лишь на 25%. Еще по 25% имеют родители Игоря — Уманский Иван Федорович и Уманская Валентина Болеславовна. Еще четвертью квартиры владеет брат — Уманский Сергей Иванович. Право собственности на квартиру было получено в 1998 году.

Квартира, площадью в 103,6 кв м принадлежит Уманской Софии Игоревне — дочке будущего министра. Недвижимость находится в Киеве и была приобретена в 2003 году.

Еще одна столичная квартира записана в равных долях на Уманскую Диану Валерьевну — жену, Уманскую Ксению Игоревну — дочь, а также на Захаровых Валерия Петровича и Людмилу Ивановну. Общая площадь квартиры — 71,4 кв м, право собственности было получено в 2017 году.

Еще одним земельным участком в селе Светильня владеет жена Уманского. Общая площадь участка — 1010 кв м. Был приобретен в 2012 году.

На Уманского также записан гараж, расположенный в Киеве, а также недостроенный дом в селе Капустяна.

Кроме этого, семья владеет и другим ценным имуществом: картиной, ювелирными изделиями. На жену будущего министра также записана дорогая шуба Braschi и часы Harry Winston.

Автомобиль в семье один - MERSEDES BENS S500L 4matic 2010 года выпуска. Владеет жена.

Уманский также владеет некоторыми ценными бумагами.

Всего во владении семьи Уманского три квартиры, два земельный участка, гараж и недостроенный дом, автомобиль, ценные вещи. www.facebook.com/ihor.umanskyi.77

Доходы Игоря Уманского

Уманский указал, что получает зарплату от “Укргазбанк“ в размере 303 269 грн. Зарплата жены более скромная — 40 731 грн. Жена Уманского работает в ООО “Процар“. Также она получает проценты в размере 126 грн из “Укргазбанка“.

Также в источнике доходов указано 2878 грн, которые получены от профсоюза работников “Укргазбанк“.

Сбережения Игоря Уманского

Супруги имеют несколько банковских вкладов.

В частности, Игорь Уманский в “Укргазбанке“ разместил 61 115 грн, а его жена — 34 497 грн.

На общем банковском счету супругов также лежат 25 тыс долларов и 12 тыс евро.

Также супруги имеют кредитные обязательства. Игорь Уманский брал кредит в “УкрСиббанке“ на сумму 60 701 доллар. По состоянию на момент подачи декларации, Уманский должен по кредиту еще 59 298 долларов.

Напомним, ранее чем владеет семья генпрокурора Украины.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram