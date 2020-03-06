МВФ отменяет прогноз по росту экономики из-за коронавируса, будут публиковать новый

Международный валютный фонд пока не знает, как сильно распространение китайского коронавируса повлияет на мировую экономику.

Международный валютный фонд отменяет свой прогноз по развитию экономики, который был обнародован ранее. В МВФ считают, что прогноз нужно менять из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева, пишет DW.

“Исходя из текущей ситуации, в 2020 году рост мирового ВВП окажется ниже, чем в год назад (в 2019 году мировой ВВП вырос на 2,9 процента)“, — отметила глава МВФ.

Георгиева рассказала, что пока сложно говорить о том, как сильно измениться рост мировой экономики. Многие факторы зависят от дальнейшего распространения эпидемии вируса или наоборот ее спада.

Читай также: В Morgan Stanley рассказали, каким будет курс доллара к концу года

Также представитель фонда акцентировала, что организация будет помогать своим членам в преодолении последствий эпидемии.

Ранее МВФ прогнозировал, что рост мирового ВВП в 2020 году составит 3,3%. Однако этот прогноз отменяется. Новый, предположительно, появится в апреле текущего года.

Напомним, в МВФ рассказали о прогрессе в переговорах с Украиной.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram