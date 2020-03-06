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МВФ отменяет прогноз по росту экономики из-за коронавируса, будут публиковать новый

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Международный валютный фонд пока не знает, как сильно распространение китайского коронавируса повлияет на мировую экономику.
Кристалина Георгиева
Кристалина Георгиева
facebook.com/imf

Международный валютный фонд отменяет свой прогноз по развитию экономики, который был обнародован ранее. В МВФ считают, что прогноз нужно менять из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева, пишет DW.

“Исходя из текущей ситуации, в 2020 году рост мирового ВВП окажется ниже, чем в год назад (в 2019 году мировой ВВП вырос на 2,9 процента)“, — отметила глава МВФ.

Георгиева рассказала, что пока сложно говорить о том, как сильно измениться рост мировой экономики. Многие факторы зависят от дальнейшего распространения эпидемии вируса или наоборот ее спада.

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Также представитель фонда акцентировала, что организация будет помогать своим членам в преодолении последствий эпидемии.

Ранее МВФ прогнозировал, что рост мирового ВВП в 2020 году составит 3,3%. Однако этот прогноз отменяется. Новый, предположительно, появится в апреле текущего года.

Напомним, в МВФ рассказали о прогрессе в переговорах с Украиной.

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Теги: МВФ, рост мирового ВВП, мировая экономика, коронавирус
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