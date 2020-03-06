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ОПЕК сократит добычу нефти на 1,5 млн баррелей – СМИ

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Пока неизвестно, какой объем дополнительного снижения готовы взять на себя страны ОПЕК, поскольку Россия не поддержала дополнительные сокращения.
В ОПЕК считают необходимым сокращение нефтедобычи
В ОПЕК считают необходимым сокращение нефтедобычи
depositphotos.com

Представители стран ОПЕК на встрече в Вене согласовали необходимость дополнительного снижения нефтедобычи странами ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в четверг, 5 марта.

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Отмечается, что пока неизвестно, какой объем дополнительного снижения готовы взять на себя страны ОПЕК, в частности, Саудовская Аравия, поскольку Россия не поддерживала дополнительные сокращения.

По данным агентства, среди стран ОПЕК также не было полного консенсуса относительно существенного дополнительного снижения.

Исходя из пропорционального распределения дополнительной нагрузки, на страны, не входящие в ОПЕК, в таком случае придется порядка 580 тыс. б/с.

Как сообщают источники агентства Bloomberg, страны ОПЕК ожидают, что при общем сокращении в 1,5 млн б/с страны не-ОПЕК обеспечат сокращение в 500 тыс. б/с. На Россию в таком случае придется порядка 375 тыс. б/с дополнительного сокращения.

Отметим, что рынок пока слабо реагирует на новости из Вены. Котировки нефть Brent подросли на $0,07 (0,14%) – до $51,20. Нефть WTI подорожала на $0,20 (0,43%) – до $46,98.

Напомним, нефтяники оценили потери из-за коронавируса.

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Теги: Россия, нефть, Саудовская Аравия, ОПЕК, цены на нефть, цена на нефть, падение цены на нефть, нефть brent, добыча нефти
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