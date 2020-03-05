В Украине резко выросла незаконная вырубка лесов

За год объемы незаконных рубок выросли в семь раз и достигли почти 120 тысяч кубометров.

В прошлом году объемы незаконной вырубки леса выросли почти в семь раз - до 118 тысяч кубометров с 17,7 тысячи кубометров годом ранее. Об этом сообщил глава Гослесагентства Андрей Заблоцкий в четверг, 5 марта, пишет УНИАН.

“Объемы и убытки от незаконных рубок тогда выросли до критического показателя 118 тысяч кубометров - это почти в семь раз больше - с общим убытком государству на сумму 814 миллионов гривен“, - сказал он.

По словам Заблоцкого, больше всего незаконных рубок зафиксировано в Харьковской области, где в прошлом году агентство выявило убытков на сумму 51,7 миллиона гривен, в Херсонской - 16,9 миллиона гривен и Житомирской - 5 миллионов гривен.

Читай также: Арбитраж Украины и ЕС по лесу-кругляку перешел в активную фазу – МЭРТ

При этом он отметил тенденцию к увеличению площади лесов. По его словам, в 2019 году лес восстановлен на площади 42 тысячи га, а новые леса созданы на 2,2 га.

Согласно отчету Гослесагентства, объемы восстановления лесов за последние пять лет составили 201,5 тысячи га, что на 6% больше, чем площадь сплошных срубов (190,7 тысячи га). “Таким образом, за последние 5 лет лесоводы высадили более миллиарда новых деревьев“, - говорится в отчете.

Кроме того, за 2019 год предприятия заготовили 15,6 миллиона кубометров древесины, что на 5,7% меньше по сравнению с 2018 годом - это связано с низким спросом на внутреннем рынке.

Общий объем реализации древесины в круглом виде на внутреннем рынке в 2019 году составил 13 миллионов кубометров на общую сумму 11,7 миллиарда гривен, что по сравнению с предыдущим годом соответственно на 1,3 миллиона кубометров и на 1,5 миллиарда гривен меньше.

Напомним, Госагентство оценило убытки от незаконных вырубок лесов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram