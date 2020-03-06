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Азербайджан начал поставки нефти в Беларусь

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Общий объем поставок нефти из Азербайджана в Беларусь в текущем месяце предполагается в размере 250 тысяч тонн.
Азербайджанская нефть скоро поступит в Беларусь
Азербайджанская нефть скоро поступит в Беларусь
Getty Images

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR отправила из турецкого порта Джейхан первый танкер с нефтью для Беларуси. Об этом сообщает в пятницу, 6 марта, ТАСС со ссылкой на замначальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагима Ахмедова.

“Вчера вечером из порта Джейхан отправлена первая партия нефти для Беларуси объемом 90 тысяч тонн“, – сказал представитель SOCAR.

Ахмедов отметил, что вторую партию нефти планируется отправить ориентировочно 20 марта из грузинского порта Супса. Ее объем составит 85 тысяч тонн.

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В свою очередь РИА Новости сообщает, что Беларусь договорилась с SOCAR о поставках еще одной партии нефти. Таким образом, общий объем поставок на текущий месяц предполагается в размере 250 тысяч тонн.

Напомним, нефтяники оценили потери из-за коронавируса.

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Теги: Украина, нефть, Беларусь, Азербайджан, нефтепровод
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