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Шмыгаль рассказал, как улучшить ситуацию с украинской промышленностью

Комментариев: 8
Премьер предлагает несколько шагов, которые помогут восстановить рост промышленности в стране.
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
facebook.com/KabminUA

Новоизбранный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о трех главных шагах, которые помогут улучшить ситуацию в промышленности. Об этом пишет Экономическая правда.

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По словам премьера, речь идет о коммуникации с промышленниками, лоббизме на мировых рынках и создании соответствующих условий в налоговой сфере.

“Получить ответы от промышленников, предпринимателей, малого и среднего бизнеса, что для них нужно - а это порядка 100 шагов, которые необходимо предпринять правительству и парламенту, чтобы бизнес почувствовал себя дома, мог спокойно делать свою работу...Мы договорились, что мы не делаем реформ без тех для кого мы это делаем“, - заявляет премьер.

Также премьер считает, что необходимо улучшать работу с внешними рынками, чтобы наращивать масштабы экспорта.

“Сегодня Украина, едва ли не единственная страна в мире, которая не занимается лоббизмом наших промышленников и аграриев на международных рынках - они сами ищут для себя сбыт“, - рассказывает глава правительства.

Шмыгаль также убежден, что необходимо создавать благоприятные условия для промышленности в налоговом секторе.

“Это общие фразы сегодня, но третий шаг вытекает из первого - то что мы услышим от промышленников и предпринимателей - так и будем работать, это будет безотлагательно“, - резюмирует Шмыгаль.

Напомним, Кабмин будет создавать Министерство агропромышленного развития.

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Теги: Шмыгаль, упадок промышленности, промышленное производство
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Комментариев (9)
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Отсортировать по дате Вниз
Путин-Xyйло    06.03.2020, 18:28
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Первый шаг - сделать порядка 100 шагов, какой "хитрый"
Путин-Xyйло    06.03.2020, 18:30
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Три желания:
Миллиард баксов в Швейцарском банке, свой остров с виллой на Мальдивах и жена красавица, - это РАЗ...
БРОКЕР2020    06.03.2020, 18:04
Оценка:  0
БРОКЕР2020
нема на свете хуже расы, чем к0цапы - пид0расы
гость  (аноним)  06.03.2020, 17:53
Оценка:  +1
гость
Кацапское говнобыдло нах пошло
nelci    06.03.2020, 17:53
Оценка:  -2
nelci
Можно потратить много денег на лоббизм, изменить налоговую политику, но кто будет работать, если кадры уже пашут на польских панов, немецких бюргеров или английских баронов?
гость  (аноним)  06.03.2020, 17:52
Оценка:  +1
гость
Как достали эти зешмыгели
крымчанин  (аноним)  06.03.2020, 17:31
Оценка:  -2
крымчанин
СВИНЬИ хохлятские , вам ваш коренной х*хол Саакашвили сказал. вам УРОДАМ надо 30 лет чтоб придти к результатам экономики 91 года!!!!! 1991 Г О Д А, голодранцы!!!!
Скачите, сосите и говно у ляхов жрите, СВИНЬИ !!!
SergioS    06.03.2020, 18:03
Оценка:  +2
SergioS
Тебе воду уже дали, хуесос? Смотри не засохни.
Путин-Xyйло    06.03.2020, 18:26
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Чем больше восклицательных знаков - тем умней?
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