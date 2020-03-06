Шмыгаль рассказал, как улучшить ситуацию с украинской промышленностью

Премьер предлагает несколько шагов, которые помогут восстановить рост промышленности в стране.

Новоизбранный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о трех главных шагах, которые помогут улучшить ситуацию в промышленности. Об этом пишет Экономическая правда.

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По словам премьера, речь идет о коммуникации с промышленниками, лоббизме на мировых рынках и создании соответствующих условий в налоговой сфере.

“Получить ответы от промышленников, предпринимателей, малого и среднего бизнеса, что для них нужно - а это порядка 100 шагов, которые необходимо предпринять правительству и парламенту, чтобы бизнес почувствовал себя дома, мог спокойно делать свою работу...Мы договорились, что мы не делаем реформ без тех для кого мы это делаем“, - заявляет премьер.

Также премьер считает, что необходимо улучшать работу с внешними рынками, чтобы наращивать масштабы экспорта.

“Сегодня Украина, едва ли не единственная страна в мире, которая не занимается лоббизмом наших промышленников и аграриев на международных рынках - они сами ищут для себя сбыт“, - рассказывает глава правительства.

Шмыгаль также убежден, что необходимо создавать благоприятные условия для промышленности в налоговом секторе.

“Это общие фразы сегодня, но третий шаг вытекает из первого - то что мы услышим от промышленников и предпринимателей - так и будем работать, это будет безотлагательно“, - резюмирует Шмыгаль.

Напомним, Кабмин будет создавать Министерство агропромышленного развития.

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