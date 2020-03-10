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Фондовые биржи Европы упали на 6-9%

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Европейский рынок акций рухнул вслед за азиатским после обвала цен на нефть почти на треть.
Фондовые рынки обрушились вслед за нефтью
Фондовые рынки обрушились вслед за нефтью
depositphotos.com

Фондовые рынки Европы упали на упали на 6-9% из-за рекордного обвала цен на нефть и опасений распространения коронавируса.

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Согласно данным торгов в полдень понедельника, 9 марта, британский индекс FTSE 100 падает на 8,69%, до 5900 пунктов, французский CAC 40 - на 6,25%, до 4816,66 пункта, немецкий DAX - на 7,41%, до 10686,05 пункта.

В то же время итальянский FTSE MIB теряет 9%.

Ключевой европейский индекс STOXX 600 в начале дня упал на 6%. Это самое сильное снижение с июня 2016 года.

В то же время, индекс саудовской биржи Tadawul открыл торги падением на 9,5%. Торгующиеся на бирже акции государственной нефтяной компании Saudi Aramco на старте торгов упали сразу на максимально допустимые 10% - до 27 риалов (7,2 доллара). Накануне стоимость акций впервые опустилась ниже цены IPO в 32 риала (8,5 доллара).

Напомним, Morgan Stanley рекомендуют инвесторам продавать еврооблигации Украины.

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Теги: нефть, фондовый рынок, Биржи, финансовые рынки, Фондовая биржа, падение цены на нефть
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