Фондовые биржи Европы упали на 6-9%
Фондовые рынки Европы упали на упали на 6-9% из-за рекордного обвала цен на нефть и опасений распространения коронавируса.
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В то же время итальянский FTSE MIB теряет 9%.
Ключевой европейский индекс STOXX 600 в начале дня упал на 6%. Это самое сильное снижение с июня 2016 года.
В то же время, индекс саудовской биржи Tadawul открыл торги падением на 9,5%. Торгующиеся на бирже акции государственной нефтяной компании Saudi Aramco на старте торгов упали сразу на максимально допустимые 10% - до 27 риалов (7,2 доллара). Накануне стоимость акций впервые опустилась ниже цены IPO в 32 риала (8,5 доллара).
Напомним, Morgan Stanley рекомендуют инвесторам продавать еврооблигации Украины.
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