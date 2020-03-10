Фондовые биржи Европы упали на 6-9%

Европейский рынок акций рухнул вслед за азиатским после обвала цен на нефть почти на треть.

Фондовые рынки Европы упали на упали на 6-9% из-за рекордного обвала цен на нефть и опасений распространения коронавируса.

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Согласно данным торгов в полдень понедельника, 9 марта, британский индекс FTSE 100 падает на 8,69%, до 5900 пунктов, французский CAC 40 - на 6,25%, до 4816,66 пункта, немецкий DAX - на 7,41%, до 10686,05 пункта.

В то же время итальянский FTSE MIB теряет 9%.

Ключевой европейский индекс STOXX 600 в начале дня упал на 6%. Это самое сильное снижение с июня 2016 года.

В то же время, индекс саудовской биржи Tadawul открыл торги падением на 9,5%. Торгующиеся на бирже акции государственной нефтяной компании Saudi Aramco на старте торгов упали сразу на максимально допустимые 10% - до 27 риалов (7,2 доллара). Накануне стоимость акций впервые опустилась ниже цены IPO в 32 риала (8,5 доллара).

Напомним, Morgan Stanley рекомендуют инвесторам продавать еврооблигации Украины.

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