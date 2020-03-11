S&P ухудшило прогноз цен на нефть Brent

Агентство ухудшило прогноз цены на Brent до $40 за баррель, при этом ранее предполагало, что по итогам 2020 года средняя стоимость эталонной нефти составит $60 за баррель.

Международное рейтинговое агентство S&P Global снизило прогноз средней цены нефти марки Brent на 2020 год до $40 за баррель. Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что ранее агентство ожидало, что средняя цена Brent в этом году будет в районе $60 за баррель.

Прогноз на следующий год был снижен до $50 с $55 за баррель, прогноз цены на природный газ на площадке Henry Hub на 2020 год - до $2 за 1 млн британских тепловых единиц с $2,25.

“Скорее всего, рейтинговые действия (для нефтегазодобывающих компаний) в инвестиционной категории могут быть более серьезными, чем в течение последнего цикла“, - говорится в сообщении S&P.

В течение ближайших нескольких недель агентство пересмотрит все рейтинги компаний из области разведки и добычи, а также рейтинги нефтесервисных компаний, отмечается в пресс-релизе.

Напомним, США передумали продавать нефть из резервов.

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