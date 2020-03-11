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S&P ухудшило прогноз цен на нефть Brent

Комментариев: 1
Агентство ухудшило прогноз цены на Brent до $40 за баррель, при этом ранее предполагало, что по итогам 2020 года средняя стоимость эталонной нефти составит $60 за баррель.
S&P резко ухудшило прогноз
S&P резко ухудшило прогноз
Reuters (архивное фото)

Международное рейтинговое агентство S&P Global снизило прогноз средней цены нефти марки Brent на 2020 год до $40 за баррель. Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что ранее агентство ожидало, что средняя цена Brent в этом году будет в районе $60 за баррель.

Прогноз на следующий год был снижен до $50 с $55 за баррель, прогноз цены на природный газ на площадке Henry Hub на 2020 год - до $2 за 1 млн британских тепловых единиц с $2,25.

“Скорее всего, рейтинговые действия (для нефтегазодобывающих компаний) в инвестиционной категории могут быть более серьезными, чем в течение последнего цикла“, - говорится в сообщении S&P.

В течение ближайших нескольких недель агентство пересмотрит все рейтинги компаний из области разведки и добычи, а также рейтинги нефтесервисных компаний, отмечается в пресс-релизе.

Напомним, США передумали продавать нефть из резервов.

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Теги: нефть, прогноз, S&P, цены на нефть, цена на нефть, падение цены на нефть
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  11.03.2020, 13:47
Оценка:  +3
гость
Что значит "ухудшило" прогноз, если речь о снижении средней цены за год с 60 до 40???
Это улучшение прогноза! Мы не экспортируем нефть.
Афтар "из-за поребрика"???
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