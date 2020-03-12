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Фондовый рынок США восстановился после "черного понедельника"

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Американские финансисты ожидают мер стимулирования со стороны правительства, а также снижения ставки ФРС.
Фондовый рынок США восстановился после "черного понедельника"
Фондовый рынок США восстановился после "черного понедельника"
depositphotos.com

Фондовый рынок США восстановился после “черного понедельника“ на надеждах на меры стимулирования со стороны правительств, сообщает Reuters.

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Так, индекс Dow Jones вырос на 4,89% до 25.018,16 пункта, S&P 500 - на 4,94% до 2.882,23 пункта, а Nasdaq - на 4,95% до 8.344,25 пункта.

Тем не менее S&P 500 и Nasdaq завершили сессию примерно на 15% ниже рекордных максимумов закрытия, достигнутых 19 февраля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предпримет “значительные шаги“, чтобы успокоить страхи рынка, попросив Конгресс о пакете бюджетных мер стимулирования, в том числе о снижении налога на зарплаты.

Инвесторы также ожидают, что Федеральный резерв на следующей неделе снизит процентные ставки как минимум на половину процентного пункта.

Напомним, цены на золото побили рекордную отметку.

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Теги: валютный рынок, США, фондовый рынок, фонды, финансовые рынки, индексы, Фондовая биржа
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