Американские финансисты ожидают мер стимулирования со стороны правительства, а также снижения ставки ФРС.

Фондовый рынок США восстановился после “черного понедельника“ на надеждах на меры стимулирования со стороны правительств, сообщает Reuters.

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Так, индекс Dow Jones вырос на 4,89% до 25.018,16 пункта, S&P 500 - на 4,94% до 2.882,23 пункта, а Nasdaq - на 4,95% до 8.344,25 пункта.

Тем не менее S&P 500 и Nasdaq завершили сессию примерно на 15% ниже рекордных максимумов закрытия, достигнутых 19 февраля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предпримет “значительные шаги“, чтобы успокоить страхи рынка, попросив Конгресс о пакете бюджетных мер стимулирования, в том числе о снижении налога на зарплаты.

Инвесторы также ожидают, что Федеральный резерв на следующей неделе снизит процентные ставки как минимум на половину процентного пункта.

Напомним, цены на золото побили рекордную отметку.

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