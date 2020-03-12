Нефть после заявления Саудовской Аравии продолжает дешеветь

Нефть подешевела более чем на 2% после сообщения Саудовской Аравии о планах по увеличению объема добывающих мощностей.

Цены на нефть начали заметно снижаться в ходе торгов в среду, 11 марта, после того как государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о планах по увеличению объема добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с, сообщает Интерфакс.

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Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в среду составляла $36,24 за баррель, что на $0,98 (2,63%) ниже уровня предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились к этому времени на $0,84 (2,44%) - до $33,52 за баррель.

Напомним, США передумали продавать нефть из резервов.

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