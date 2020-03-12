Курс валют на 12.03.2020: Доллар стремительно дорожает

НБУ установил официальные курсы валют.

Национальный банк Украины установил курс валют на четверг, 12 марта. Регулятор ослабил нацвалюту по отношению к доллару на 31 копейку, а к евро — на 25 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка в среду, 11 марта.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 25,624 гривны;

– 100 евро – 29,0499 гривен.

Стоит отметить, что на межбанке курс доллара в продаже поднялся до 25.4100 грн, в покупке - до 25.3750 грн. Евро в продаже подорожал - до 28.8860, а в покупке - до 28.8463 грн

Обменники предлагают за один доллар 26,40-27,50 грн, пишет Страна.

На черном рынке доллар продают за 26,15 грн и покупают за 26,55 грн. Если сравнивать с утренними цифрами, подорожание составило около 20 копеек.

В некоторых обменника курс и вовсе достиг 27 грн за доллар. Но это исключение. В основном, курс не превышает 26,50 грн за доллар.

Напомним, эксперт дал прогноз по курсу доллара на неделю.

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