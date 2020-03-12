Украинцев предупредили об экономическом кризисе

Некоторые страны уже почувствовали экономический кризис из-за коронавируса, а Украина в него только входить, говорит премьер.

Украина готова к мировому экономическому кризису лучше, чем в 2008 году Шмыгаль в телеграмм

Украина готова к мировому экономическому кризису лучше, чем в 2008 году, считает премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, Украина постепенно входит в мировой экономический кризис, вызванный коронавирусом.

“Мы стоим на пороге, а в некоторых странах уже в начале, финансово-экономического кризиса. Украина в этот кризис входит намного сильнее, чем это было в 2008 году. У нас как никогда большая ликвидность в банках. У нас высокие золотовалютные запасы. У нас есть запас по бюджетному курсу. У нас достаточно положительный диалог с МВФ“, - сказал он.

По его словам, 10 марта во время разговора с руководством МВФ была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества “без изменения условий, курса“.

“Из восьми параметров, которые мы должны были выполнить, у нас остается два параметра. Мы надеемся все выполнить в течение двух, максимум трех недель“, - сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что Украина готова встретить финансовый кризис.

Он добавил, что отечественные экспортеры позитивно оценивают дополнительные возможности, которые открываются вместе с началом кризиса.

“Я пока не буду утешать и говорить, что от кризиса мы выиграем, но с точки зрения тех инструментов, которые есть в распоряжении Министерства финансов, Министерства экономики, Национального банка Украины, мы встретить финансовый кризис готовы, как и готовы встретить кризис, связанный с коронавирусом“, - сказал Шмыгаль.

Напомним, Эстония объявила о экономическом кризисе.

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