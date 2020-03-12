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Украинцев предупредили об экономическом кризисе

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Некоторые страны уже почувствовали экономический кризис из-за коронавируса, а Украина в него только входить, говорит премьер.
Украина готова к мировому экономическому кризису лучше, чем в 2008 году
Украина готова к мировому экономическому кризису лучше, чем в 2008 году
Шмыгаль в телеграмм

Украина готова к мировому экономическому кризису лучше, чем в 2008 году, считает премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, Украина постепенно входит в мировой экономический кризис, вызванный коронавирусом. 

“Мы стоим на пороге, а в некоторых странах уже в начале, финансово-экономического кризиса. Украина в этот кризис входит намного сильнее, чем это было в 2008 году. У нас как никогда большая ликвидность в банках. У нас высокие золотовалютные запасы. У нас есть запас по бюджетному курсу. У нас достаточно положительный диалог с МВФ“, - сказал он.

По его словам, 10 марта во время разговора с руководством МВФ была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества “без изменения условий, курса“.

“Из восьми параметров, которые мы должны были выполнить, у нас остается два параметра. Мы надеемся все выполнить в течение двух, максимум трех недель“, - сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что Украина готова встретить финансовый кризис.

Он добавил, что отечественные экспортеры позитивно оценивают дополнительные возможности, которые открываются вместе с началом кризиса.

“Я пока не буду утешать и говорить, что от кризиса мы выиграем, но с точки зрения тех инструментов, которые есть в распоряжении Министерства финансов, Министерства экономики, Национального банка Украины, мы встретить финансовый кризис готовы, как и готовы встретить кризис, связанный с коронавирусом“, - сказал Шмыгаль.

Напомним, Эстония объявила о экономическом кризисе.

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Теги: глобальный экономический кризис, финансовый кризис, Кабмин Украины, Коронавирус, Денис Шмыгаль
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  12.03.2020, 11:41
Оценка:  0
гость
Мая классуха вызвала отца за мое поведение. Отец пришёл бухой,подкатывал к классухе,ложил ее руку себе на ширинку и подрачивал через карман. Классуха была опиздошена,типа как дальше,если батя такой. А потом мы услышали звуки проблёва в коридоре,выглянули-а там отец наблевал на стену
Путин-Xyйло    12.03.2020, 11:35
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Начал со спины, но доберется до Ж.
гость  (аноним)  12.03.2020, 11:32
Оценка:  0
гость
Пейсатые готовят народу очередной голодомор?
Духовный_скреп    12.03.2020, 11:21
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Куда ещё,блть,дальше?
vvw    12.03.2020, 11:20
Оценка:  0
vvw
Премьер готовит почву для того, что бы потом было чем аргументировать ухудшения уровня жизни.
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