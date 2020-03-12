Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине будут обеззараживать банкноты

Комментариев: 3
Также в Нацбанке отметили, что готовы успокоить рынок и проводить валютные интервенции для сглаживания курсовых колебаний.
В НБУ рассказали о работе украинской банковской системы на фоне пандемии коронавируса в мире
В НБУ рассказали о работе украинской банковской системы на фоне пандемии коронавируса в мире
depositphotos.com

В НБУ рассказали о работе украинской банковской системы на фоне пандемии коронавируса в мире. Во время карантина в Украине банки будут работать в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Регулятора.

“Банки сегодня достаточно устойчивы, высоколиквидны и капитализированы, и продолжают бесперебойно обслуживать клиентов“, - сказано в сообщении НБУ.

Также в Нацбанке отметили, что готовы успокоить рынок и проводить валютные интервенции для сглаживания курсовых колебаний.

Читай также: Нацбанк отреагировал на обвал гривны

Кроме того, в НБУ успокоили, что банкоматы наличными будут пополнять и дальше, поэтому дефицита средств не будет.

Регулятор в случае необходимости будет обеззараживать купюрыв хранилищах.

Также Нацбанк напоминает, что украинцам рекомендуют поменьше посещать общественные места.

Регулятор в случае необходимости будет обеззараживать купюрыв хранилищах
Регулятор в случае необходимости будет обеззараживать купюрыв хранилищах
facebook.com/NationalBankOfUkraine

Напомним, украинцев предупредили об экономическом кризисе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: Нацбанк, НБУ, Коронавирус, обеззараживание денег
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
44  (аноним)  12.03.2020, 14:56
Оценка:  0
44
маски хрень-только респиратор
гость  (аноним)  12.03.2020, 14:19
Оценка:  0
гость
Дустом их, дустом и хлорной известью! И побольше! А инфляцию списать на бактерицидную обработку!
гость  (аноним)  12.03.2020, 13:59
Оценка:  0
гость
нет смысла. математическая модель показывает, что переболеет около 60% населения, через год-два, если не будет вакцины к короновирусу будут относится как к гриппу - те кому страшно будут ходить в масках. нужно просто продолжать жить.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь