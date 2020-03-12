В Украине будут обеззараживать банкноты
В НБУ рассказали о работе украинской банковской системы на фоне пандемии коронавируса в мире. Во время карантина в Украине банки будут работать в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Регулятора.
“Банки сегодня достаточно устойчивы, высоколиквидны и капитализированы, и продолжают бесперебойно обслуживать клиентов“, - сказано в сообщении НБУ.
Также в Нацбанке отметили, что готовы успокоить рынок и проводить валютные интервенции для сглаживания курсовых колебаний.
Читай также: Нацбанк отреагировал на обвал гривны
Кроме того, в НБУ успокоили, что банкоматы наличными будут пополнять и дальше, поэтому дефицита средств не будет.
Регулятор в случае необходимости будет обеззараживать купюрыв хранилищах.
Также Нацбанк напоминает, что украинцам рекомендуют поменьше посещать общественные места.
Напомним, украинцев предупредили об экономическом кризисе.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил