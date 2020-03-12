В Украине будут обеззараживать банкноты

Также в Нацбанке отметили, что готовы успокоить рынок и проводить валютные интервенции для сглаживания курсовых колебаний.

В НБУ рассказали о работе украинской банковской системы на фоне пандемии коронавируса в мире depositphotos.com

В НБУ рассказали о работе украинской банковской системы на фоне пандемии коронавируса в мире. Во время карантина в Украине банки будут работать в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Регулятора.

“Банки сегодня достаточно устойчивы, высоколиквидны и капитализированы, и продолжают бесперебойно обслуживать клиентов“, - сказано в сообщении НБУ.

Также в Нацбанке отметили, что готовы успокоить рынок и проводить валютные интервенции для сглаживания курсовых колебаний.

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Кроме того, в НБУ успокоили, что банкоматы наличными будут пополнять и дальше, поэтому дефицита средств не будет.

Регулятор в случае необходимости будет обеззараживать купюрыв хранилищах.

Также Нацбанк напоминает, что украинцам рекомендуют поменьше посещать общественные места.

Регулятор в случае необходимости будет обеззараживать купюрыв хранилищах facebook.com/NationalBankOfUkraine

Напомним, украинцев предупредили об экономическом кризисе.

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