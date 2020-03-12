Доллар на "черном рынке" подешевел
За день американская валюта на "черном рынке" подешевела на 30-70 копеек, но в обменниках курс подрос.
Доллар на “черном рынке“ начал дешеветь в четверг, 12 марта, сообщается на сайте Минфин.
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По состоянию на 13:00 средний курс доллара в покупке составляет 25,97 грн, а в продаже – 26,23 грн.
При этом накануне вечером доллар продавался по 26,30 – 26,95 грн.
В то же время, в обменниках средний курс доллара 25.790 / 26.525 гривен.
Тем временем, для поддержания гривны Нацбанк продал на аукционе 76 миллионов долларов.
Напомним, украинцев предупредили об экономическом кризисе.
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Авторы таких новостей в Украине вообще сами не живут и не видят курсов в обменках?
Доллар во всех обменках сегодня снижается.