Доллар на "черном рынке" подешевел

За день американская валюта на "черном рынке" подешевела на 30-70 копеек, но в обменниках курс подрос.

Доллар на “черном рынке“ начал дешеветь в четверг, 12 марта, сообщается на сайте Минфин.

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По состоянию на 13:00 средний курс доллара в покупке составляет 25,97 грн, а в продаже – 26,23 грн.

При этом накануне вечером доллар продавался по 26,30 – 26,95 грн.

В то же время, в обменниках средний курс доллара 25.790 / 26.525 гривен.

Тем временем, для поддержания гривны Нацбанк продал на аукционе 76 миллионов долларов.

Напомним, украинцев предупредили об экономическом кризисе.

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