Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Глава НБУ: Вариант дефолта не рассматриваем

Комментариев: 3
В центробанке заверили, что Украина готова к экономическому кризису, предпосылок для дефолта нет.
НБУ в апреле пересмотрит макропрогноз
НБУ в апреле пересмотрит макропрогноз
Пресс-служба НБУ

Власти Украины не рассматривают вариант дефолта в связи с последними событиями в мире, заявил глава Национального банка Яков Смолий в четверг, 12 марта.

“Мы не видим оснований для развития таких событий и не рассматриваем вообще сегодня вариант дефолта для Украины“, - сказал он.

Смолий напомнил о новой программе МВФ на 5,5 млрд долларов, условия которой до сих пор не выполнили.

“Новое правительство подтвердило позицию Украины о продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом. Мы уже говорили, что осталось только несколько технических вопросов, чтобы согласовать формулировки соответствующих законов. Безусловно, наш базовый сценарий рассчитан на то, что у нас продолжится с МВФ“, - сказал он.

Также Смолий сообщил, что НБУ в апреле пересмотрит макропрогноз в связи с пандемией коронавируса.

“Хотя пока распространение коронавируса в мире не имело существенного влияния на экономический рост и инфляцию в Украине, в апреле, вероятнее всего, нам придется пересмотреть макропрогнозы“, – сказал он.

По словам Смолия, на экономической активности пока не отразились такие последствия распространения коронавируса как: давление на цены в сторону снижения и охлаждения мировой экономики, смягчение монетарной политики центральными банками ведущих экономик мира, введение правительствами многих стран мер по недопущению распространения COVID-19.

Читай также: Нацбанк продал на аукционе $76 млн

При этом он допускает, что риск распространения коронавируса в мире может привести к рецессии мировой экономики и значительному замедлению экономической активности в Украине. Поскольку существенное снижение мирового спроса, а также переоценка инвесторами рисков развивающихся стран, могут негативно сказаться на показателях внешней торговли Украины и осложнить привлечение финансирования.

Напомним, Нацбанк снизил учетную ставку до 10%.

Нацбанк снизил учетную ставку до 10%

Источник: http://finance.bigmir.net/news/105616-Nacbank-snizil-uchetnuju-stavku-do-10-
© Finance.bigmir.net

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: экономика, НБУ, Нацбанк, дефолт, Яков Смолий
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  12.03.2020, 17:48
Оценка:  -2
гость
А кто вас, барыг, спрашивает. Если во всем мире кабзда, то Украина среди первых полетит в .опу. Хотя, за 30 лет мы оттуда не сильно и вылезли, благодаря таким экономистам-клоунам...
Путин-Xyйло    12.03.2020, 17:47
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
А КАЛОмойский очень даже рассматривает!
гость  (аноним)  12.03.2020, 17:38
Оценка:  -1
гость
они не рассматривают, а дефолт рассматривает такой вариант
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь