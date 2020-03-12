Глава НБУ: Вариант дефолта не рассматриваем

В центробанке заверили, что Украина готова к экономическому кризису, предпосылок для дефолта нет.

Власти Украины не рассматривают вариант дефолта в связи с последними событиями в мире, заявил глава Национального банка Яков Смолий в четверг, 12 марта.

“Мы не видим оснований для развития таких событий и не рассматриваем вообще сегодня вариант дефолта для Украины“, - сказал он.

Смолий напомнил о новой программе МВФ на 5,5 млрд долларов, условия которой до сих пор не выполнили.

“Новое правительство подтвердило позицию Украины о продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом. Мы уже говорили, что осталось только несколько технических вопросов, чтобы согласовать формулировки соответствующих законов. Безусловно, наш базовый сценарий рассчитан на то, что у нас продолжится с МВФ“, - сказал он.

Также Смолий сообщил, что НБУ в апреле пересмотрит макропрогноз в связи с пандемией коронавируса.

“Хотя пока распространение коронавируса в мире не имело существенного влияния на экономический рост и инфляцию в Украине, в апреле, вероятнее всего, нам придется пересмотреть макропрогнозы“, – сказал он.

По словам Смолия, на экономической активности пока не отразились такие последствия распространения коронавируса как: давление на цены в сторону снижения и охлаждения мировой экономики, смягчение монетарной политики центральными банками ведущих экономик мира, введение правительствами многих стран мер по недопущению распространения COVID-19.

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При этом он допускает, что риск распространения коронавируса в мире может привести к рецессии мировой экономики и значительному замедлению экономической активности в Украине. Поскольку существенное снижение мирового спроса, а также переоценка инвесторами рисков развивающихся стран, могут негативно сказаться на показателях внешней торговли Украины и осложнить привлечение финансирования.

Напомним, Нацбанк снизил учетную ставку до 10%.





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© Finance.bigmir.net Нацбанк снизил учетную ставку до 10%Источник: http://finance.bigmir.net/news/105616-Nacbank-snizil-uchetnuju-stavku-do-10- © Finance.bigmir.net

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