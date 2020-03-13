В НБУ рассказали, как будут обеззараживать банкноты

Гривны будут обеззараживаться в хранилище.

Национальный банк намерен внести свою часть в борьбу с коронавирусом. Регулятор планирует обеззараживать деньги. Об этом сообщили в НБУ во время брифинга, пишет Минфин.

Читай также: Нацбанк продал на аукционе $76 млн

Банкноты намерены обрабатывать в центральном хранилище. В НБУ акцентировали, что в хранилище деньги попадают из банков. Непригодные деньги отправляют на утилизацию, а пригодные пускают снова в оборот.

“Наш принцип на период коронавируса будет немного отличаться. Та наличность, которая будет поступать от коммерческих банков, две недели не будет обрабатываться, чтобы обезопасить наших работников. И только после этого мы будем ее обрабатывать — и дальше начнется традиционный цикл“, — рассказал глава НБУ Яков Смолий.

Напомним, в НБУ рассказали, что делать, если банк без вашего ведома открыл на ваше имя кредит.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram