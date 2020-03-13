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В НБУ рассказали, как будут обеззараживать банкноты

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Гривны будут обеззараживаться в хранилище.
Регулятор планирует обеззараживать деньги
Регулятор планирует обеззараживать деньги
flickr.com

Национальный банк намерен внести свою часть в борьбу с коронавирусом. Регулятор планирует обеззараживать деньги. Об этом сообщили в НБУ во время брифинга, пишет Минфин.

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Банкноты намерены обрабатывать в центральном хранилище. В НБУ акцентировали, что в хранилище деньги попадают из банков. Непригодные деньги отправляют на утилизацию, а пригодные пускают снова в оборот.

“Наш принцип на период коронавируса будет немного отличаться. Та наличность, которая будет поступать от коммерческих банков, две недели не будет обрабатываться, чтобы обезопасить наших работников. И только после этого мы будем ее обрабатывать — и дальше начнется традиционный цикл“, — рассказал глава НБУ Яков Смолий.

Напомним, в НБУ рассказали, что делать, если банк без вашего ведома открыл на ваше имя кредит.

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Теги: НБУ, обеззараживание денег, наличность
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