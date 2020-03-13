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Минздрав рекомендует компаниям переводить сотрудников на удаленную работу

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Таким образом Украина сможет избежать эпидемии коронавируса .
Минздрав рекомендует украинским работодателям разрешить сотрудникам работать удаленно
Минздрав рекомендует украинским работодателям разрешить сотрудникам работать удаленно
depositphotos.com

Минздрав рекомендует украинским работодателям разрешить сотрудникам работать удаленно пока в стране действует режим карантина. Об этом рассказал замминистра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 12 марта, пишет UBR.ua.

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Чиновник убежден, что подобные меры помогут избежать стремительного распространения коронавируса. 

“По возможности мы даже сейчас рекомендуем, если есть у кого такая возможность отпускать работников на дистанционную работу“, – отметил он.

Также в министерстве отметили, что сейчас лучше ограничить контакты между людьми.

Напомним, в Украине будут обеззараживать банкноты.

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Теги: рынок труда, карантин, работа
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