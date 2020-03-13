Минздрав рекомендует компаниям переводить сотрудников на удаленную работу
Минздрав рекомендует украинским работодателям разрешить сотрудникам работать удаленно пока в стране действует режим карантина. Об этом рассказал замминистра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 12 марта, пишет UBR.ua.
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Чиновник убежден, что подобные меры помогут избежать стремительного распространения коронавируса.
“По возможности мы даже сейчас рекомендуем, если есть у кого такая возможность отпускать работников на дистанционную работу“, – отметил он.
Также в министерстве отметили, что сейчас лучше ограничить контакты между людьми.
Напомним, в Украине будут обеззараживать банкноты.
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