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В Украине массово увольняют работников - Центр занятости

Комментариев: 6
Такая ситуация сложилась на фоне надвигающегося экономического кризиса.
В течение января-февраля 2020 работодатели предупредили о запланированном массовом увольнении 67 тыс работников
В течение января-февраля 2020 работодатели предупредили о запланированном массовом увольнении 67 тыс работников
depositphotos.com

9 марта 2020 мировые фондовые рынки продемонстрировали рекордное падение, начиная с 2008 года. Среди основных причин - снижение цен на нефть и распространение коронавируса.

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По мнению экспертов, в Украине не развит фондовый рынок, и падение стоимости акций можно не опасаться. Наша страна импортирует более 80% потребляемых нефтепродуктов, а это значит, что снижение цен на нефть обычно выгодно украинскому платежному балансу.
Однако ситуация в Украине является сложной. Рост курса доллара усложняет обслуживание государственного долга Украины, грозит экономическими проблемами и может привести к ухудшению состояния рынка труда.

В течение января-февраля 2020 работодатели предупредили о запланированном массовом увольнении 67 тыс работников — это в 2,6 раза (или на 42 тыс человек) больше, чем в январе-феврале прошлого года, что свидетельствует о сохранении этой негативной тенденции.

По данным Пенсионного фонда, в январе 2020 года, по сравнению с соответствующим месяцем 2019 года, количество застрахованных лиц, уплачивающих единый взнос, сократилась на 178 тыс - до 10,3 млн человек.

При этом в январе-феврале 2020 услуги государственной службы занятости получали 1,2 млн человек, что на 8% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

“Государственная служба занятости готова приложить усилия к минимизации негативных последствий для рынка труда. Каждый, кто обратится в службу занятости, получит нашу всестороннюю поддержку. Это касается как соискателей, так и работодателей“, - отмечает директор Государственного центра занятости Ольга Макогон.

Данные указывают, что экономическая ситуация в Украине ухудшилась еще до так называемого “черного понедельника“. ВВП в январе 2020 года сократился на 0,5%, при этом с начала текущего года почти все виды экономической деятельности (кроме строительства и внутренней торговли), демонстрировали сокращение производства.

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Еще с 2019 года растет количество уволенных работников: во втором полугодии работодатели сообщили в государственную службу занятости о запланированном массовом увольнении 126 тыс работников, что на треть больше, чем во втором полугодии 2018 года.

“Из общего количества предупреждений о массовом увольнении большую часть составляли работники государственного управления и социального страхования, более 20% - работники здравоохранения“, - уточняют в Государственном центре занятости.

Напомним, польские работодатели боятся оттока украинских трудовых мигрантов.

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Теги: рынок труда, сокращение, работа
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Комментариев (6)
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БРОКЕР2020    12.03.2020, 13:30
Оценка:  0
БРОКЕР2020
увольняют де-юре но не де-факто просто снова переходят на "зарплату в конвертах"
futbolprognoz    12.03.2020, 13:35
Оценка:  0
futbolprognoz
ну хз. У меня на работе (1500 чел) за месяц уволили около 30-40. Не сильно много конечно, но процесс пошёл.
БРОКЕР2020    12.03.2020, 13:30
Оценка:  0
БРОКЕР2020
увольняют де-юре но не де-факто просто снова переходят на "зарплату в конвертах"
гость  (аноним)  12.03.2020, 13:27
Оценка:  +1
гость
Правильно, не хрен держать бюджетников-дармоедов. Ставка 5 тыс, а потом надбавок левых на 25-30 тыс. Работа в основном не бей лежачего, с 9 до 18, матопомощь на оздоровление и т.д. А выхлоп нулевой от их (без)деятельности
гость  (аноним)  12.03.2020, 13:26
Оценка:  -1
гость
А вот и неправда! Создаются новые предприятия,украинцы штурмуют посольства чтоб вернуться домой. Тучные стада пасутся на пастбищах принадлежащих Украине!!! ОЙ, ЭТО ЖЕ ПОСЛЕДНЯЯ СЕРИЯ ФИЛЬМА "СЛУГА НАРОДА"!
БийКацапів    12.03.2020, 13:16
Оценка:  +1
БийКацапів
Зелёный Клоун выполняет задание своих Жи.дов-сделать Украинцев рабами.
Украинцы должны выгнать эту нечисть Воровскую из страны.
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