В Украине пересмотрят правила формирования прожиточного минимума
В Украине пересмотрят подход к формированию прожиточного минимума. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.
“Мы принципиально за необходимость пересмотра подходов к формированию прожиточного минимума“, - рассказала министр.
Лазебная подчеркнула, что многие социальные выплаты основываются именно на прожиточном минимуме, перерасчет которого влечет за собой и повышение этих выплат. На это необходимо искать дополнительные средства в бюджете.
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По состоянию на март 2020 года прожиточный минимум в Украине составляет 2102 грн в месяц. В течение года сумма будет повышаться и достигнет 2270 грн в месяц.
Напомним, часть денег Газпрома отправили на ремонт дорог.
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