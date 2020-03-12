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В Украине пересмотрят правила формирования прожиточного минимума

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По состоянию на март 2020 года прожиточный минимум в Украине составляет 2102 грн .
В Украине пересмотрят подход к формированию прожиточного минимума
В Украине пересмотрят подход к формированию прожиточного минимума
depositphotos.com

В Украине пересмотрят подход к формированию прожиточного минимума. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

“Мы принципиально за необходимость пересмотра подходов к формированию прожиточного минимума“, - рассказала министр.

Лазебная подчеркнула, что многие социальные выплаты основываются именно на прожиточном минимуме, перерасчет которого влечет за собой и повышение этих выплат. На это необходимо искать дополнительные средства в бюджете.

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По состоянию на март 2020 года прожиточный минимум в Украине составляет 2102 грн в месяц. В течение года сумма будет повышаться и достигнет 2270 грн в месяц.

Напомним, часть денег Газпрома отправили на ремонт дорог.

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Теги: Лазебная, прожиточный минимум, соцвыплаты
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