Котировки ВВП-варрантов Украины резко обвалились

ВВП-варранты Украины в "черный четверг" подешевели на 19,2%, а доходность евробондов выросла до 8-11%.

В результате обвалов на мировых фондовых рынках в “черный четверг“ ВВП-варранты Украины подешевели на 19,2%, а доходность еврооблигаций выросла до 8-11%. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на участников рынка.

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По данным издания, по итогам 12 марта ВВП-варранты стоили около 66,1% номинала, хотя прошедшую неделю они завершали на отметке 90%.

“Еврооблигации с погашением в 2020 году теперь котируются по ставке около 8% годовых, в 2021 году - 8,5%, 2022 - 9,5%, 2023 - 9,75%, 2024 - 10,2% годовых. Доходность бумаг с погашением в 2025 году достигла 11%, в 2026-2027 годах - 10,1-10,2%, а с погашением в 2032 году - почти 10%“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента последнего локального максимума две недели назад, ставки еврооблигаций Украины подскочили на 5-6 п.п.

Напомним, экономика Украины в январе упала на 0.5%.

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