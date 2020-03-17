Госбюджет Украины могут пересмотреть, но есть ряд условий

Украина сейчас планирует определить экономические тенденции и лишь потом госбюджет могут пересмотреть.

Госбюджет Украины на 2020 год может быть пересмотрен depositphotos.com

Госбюджет Украины на 2020 год может быть пересмотрен, но лишь после определения экономических тенденций. Об этом заявил первый заместитель министра финансов Василий Шкураков, пишет Экономическая правда.

“Это не кризис - это челлендж. И я бы не спешил с просмотром бюджета. Бюджет - это набор данных, который формируется на определенных входных макропоказателях.Каким будет курс доллара? Что будет с импортом?То, что сейчас происходит - это тренд или ситуативное явление? Нам нужно понять экономические тенденции и после этого решить, пересматривать бюджет или нет, и если просматривать, то как“, - заявил Шкураков.

Также чиновник акцентировал, что приоритетом для Украины является сотрудничество с МВФ.

Шкураков также рассказал, что в ближайшее время будет готов новый макропрогноз Украины на ближайшие годы.

Напомним, ЕБРР выделил 1 млрд евро для борьбы с последствиями эпидемии.

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