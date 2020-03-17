Нефедов рассказал о работе таможни: Паниковать не стоит

Экспортерам не следует переживать о проблемах с перемещением товаров .

Из-за введения карантина в Украине и закрытии 94 пунктов пропуска через границу проблем с перемещением товаров не предвидится. Об этом заявил глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов, пишет Liga.net.

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Нефедов рассказал, что украинские экспортеры не должны волноваться по этому поводу.

Глава таможни также акцентировал, что критически важные товары в Украину ввозят и сейчас.

“Хочу всех успокоить. С точки зрения движения товаров, с точки зрения экспорта, импорта или критического импорта, который поступает в Украину, ситуация полностью под контролем“, - рассказал глава Гостаможслужбы.

Нефедов напомнил, что закрыты 94 пункта пропуска, однако самые крупные пункты все-равно продолжают работу.

“Все страны-соседи, так же как и Украина, понимают, что международные потоки товаров и сырья чрезвычайно важны как для экономики, так и социально-ответственного бизнеса, который не только платит налоги, но и заботится о своих сотрудниках… Мы не ожидаем существенных проблем“, - подчеркнул Нефедов.

В то же время, он рассказал, что доставка товаров может быть несколько замедлена.

“Мы говорим о часах, не о днях или неделях. Машины проходят санитарную обработку, водителям меряют температуру, опрашивают, они заполняют анкеты связанные с вопросами безопасности, поэтому пропускная способность некоторых пунктов замедлится“, - сказал Нефедов.

Напомним, Украина возобновила экспорт курятины в Европу.

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