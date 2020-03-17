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Наличный доллар подорожал более чем на гривну

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Курс продажи американской валюты превысил 28 гривен, покупки приблизился к 27 гривнам. Евро уже стоит 31 гривну.
Доллар резко подскочил в обменниках
Доллар резко подскочил в обменниках
пресс-служба НБУ

Курс доллара в обменниках киевских банков резко подскочил во вторник, 17 марта, сообщает BIN.ua.

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Так, курс продажи наличного доллара вырос сразу на 109,85 коп. до 28,0526 UAH/USD, курс покупки – на 71,73 коп. до 26,8644 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 70,81 коп. до 29,6638 UAH/EUR, курс продажи повысился на 108,72 коп. до 31,0850 UAH/EUR.

Напомним, НБУ пояснил, что происходит с курсом доллара в Украине.

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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  17.03.2020, 13:15
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гость
Та фигня, мы же от нефти не зависим! Вот деревянный уже 74 (правда и вчера столько же был почти)
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