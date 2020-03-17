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Минфин проведет аукцион, где будет предлагать лишь долларовые ОВГЗ

Комментариев: 3
Срок обращения ОВГЗ составит 294 дня .
Министерство финансов сегодня проведет первый за две недели аукцион по размещению ОВГЗ
Министерство финансов сегодня проведет первый за две недели аукцион по размещению ОВГЗ
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Министерство финансов сегодня проведет первый за две недели аукцион по размещению ОВГЗ. Предлагать на аукционе будут лишь долларовые ОВГЗ. Об этом пишет Минфин.

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Стоит отметить, что ограничений по сумме не будет. Срок обращения ОВГЗ составит 294 дня (10-месячные) — они будут погашены 6 января 2021 года.

Напомним, НБУ пояснил, что происходит с курсом доллара в Украине.

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Теги: ОВГЗ, Минфин
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Комментариев (3)
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рома крым  (аноним)  17.03.2020, 12:48
Оценка:  -1
рома крым
А там просто валютные резервы, коробки с зелеными бумажками. Золото заменено крашеными свинцовыми кирпичиками - для учета сойдет, а на международной бирже не продать да и свои барыги раскусят если с каломойским расчитываться например по решению суда в Лондоне
гость  (аноним)  17.03.2020, 12:43
Оценка:  0
гость
А че так одни баксы? ЗВР на поддержку курса недостатнё? Так казали 25 лярдов в кубышке. Или у минфина доверие к гривне пропало?
Путин-Xyйло    17.03.2020, 12:40
Оценка:  0
Путин-Xyйло
В самый раз чтоб вздернуть валюту еще выше! Еще и учетную ставку НБУ понизили. МаЛа_цы (не_"Д"
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