Минфин проведет аукцион, где будет предлагать лишь долларовые ОВГЗ

Срок обращения ОВГЗ составит 294 дня .

Министерство финансов сегодня проведет первый за две недели аукцион по размещению ОВГЗ facebook.com

Министерство финансов сегодня проведет первый за две недели аукцион по размещению ОВГЗ. Предлагать на аукционе будут лишь долларовые ОВГЗ. Об этом пишет Минфин.

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Стоит отметить, что ограничений по сумме не будет. Срок обращения ОВГЗ составит 294 дня (10-месячные) — они будут погашены 6 января 2021 года.

Напомним, НБУ пояснил, что происходит с курсом доллара в Украине.

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