Минфин проведет аукцион, где будет предлагать лишь долларовые ОВГЗ
Срок обращения ОВГЗ составит 294 дня .
Министерство финансов сегодня проведет первый за две недели аукцион по размещению ОВГЗ. Предлагать на аукционе будут лишь долларовые ОВГЗ. Об этом пишет Минфин.
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Стоит отметить, что ограничений по сумме не будет. Срок обращения ОВГЗ составит 294 дня (10-месячные) — они будут погашены 6 января 2021 года.
Напомним, НБУ пояснил, что происходит с курсом доллара в Украине.
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