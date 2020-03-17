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Коронавирус повлияет на экспорт аграрной продукции - эксперт

Комментариев: 2
Если карантин в начале апреля не закончится, то маленькие фермерские хозяйства окажутся на грани выживания.
Коронавирус окажет влияние на экспорт украинской аграрной продукции
Коронавирус окажет влияние на экспорт украинской аграрной продукции
depositphotos.com

Коронавирус окажет влияние на экспорт украинской аграрной продукции. Об этом заявил гендиректор агрохолдинга ИМК, президент ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Алекс Лисситса, пишет Интерфакс-Украина.

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В то же время, эксперт отмечает, что пока не ясно, как сильно коронавирус и карантин повлияют на экспорт агропродукции. Более детально об этом можно будет говорить, когда станет известно об окончании карантина. 

Лисситса считает, что если карантин в начале апреля не закончится, то маленькие фермерские хозяйства окажутся на грани выживания. 

“Украинский аграрный экспорт является значительной частью всего украинского экспорта - более $20 млрд ежегодно и поэтому даже падение на 10%, 15%, или 20% может составлять до минус $4 млрд валютных поступлений в государственную казну. А это достаточно существенный показатель для нашей слабой экономики“, - считает Лисситса.

Напомним, в Украине прогнозируют подорожание продуктов из-за коронавируса.

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Теги: экпорт, агропродукция, коронавирус
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Комментариев (2)
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korvin_ral    17.03.2020, 15:53
Оценка:  0
korvin_ral
А то, что зерно зажимали до последнего и не продавали, конечно же виноват вирус.
Из года в год, одно и тоже. Сразу зерно не продаем, ждем пока весной цены выростут. Дождались.
гость  (аноним)  17.03.2020, 15:26
Оценка:  0
гость
уши фсб торчат из вируса
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