Коронавирус повлияет на экспорт аграрной продукции - эксперт
Коронавирус окажет влияние на экспорт украинской аграрной продукции. Об этом заявил гендиректор агрохолдинга ИМК, президент ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Алекс Лисситса, пишет Интерфакс-Украина.
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В то же время, эксперт отмечает, что пока не ясно, как сильно коронавирус и карантин повлияют на экспорт агропродукции. Более детально об этом можно будет говорить, когда станет известно об окончании карантина.
Лисситса считает, что если карантин в начале апреля не закончится, то маленькие фермерские хозяйства окажутся на грани выживания.
“Украинский аграрный экспорт является значительной частью всего украинского экспорта - более $20 млрд ежегодно и поэтому даже падение на 10%, 15%, или 20% может составлять до минус $4 млрд валютных поступлений в государственную казну. А это достаточно существенный показатель для нашей слабой экономики“, - считает Лисситса.
Напомним, в Украине прогнозируют подорожание продуктов из-за коронавируса.
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