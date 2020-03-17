Коронавирус повлияет на экспорт аграрной продукции - эксперт

Если карантин в начале апреля не закончится, то маленькие фермерские хозяйства окажутся на грани выживания.

Коронавирус окажет влияние на экспорт украинской аграрной продукции. Об этом заявил гендиректор агрохолдинга ИМК, президент ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Алекс Лисситса, пишет Интерфакс-Украина.

Читай также: Ирак разрешил ввоз мяса птицы из Украины

В то же время, эксперт отмечает, что пока не ясно, как сильно коронавирус и карантин повлияют на экспорт агропродукции. Более детально об этом можно будет говорить, когда станет известно об окончании карантина.

Лисситса считает, что если карантин в начале апреля не закончится, то маленькие фермерские хозяйства окажутся на грани выживания.

“Украинский аграрный экспорт является значительной частью всего украинского экспорта - более $20 млрд ежегодно и поэтому даже падение на 10%, 15%, или 20% может составлять до минус $4 млрд валютных поступлений в государственную казну. А это достаточно существенный показатель для нашей слабой экономики“, - считает Лисситса.

Напомним, в Украине прогнозируют подорожание продуктов из-за коронавируса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram